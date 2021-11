Il Contadino Cerca Moglie 2021 diretta 18 novembre: la finale, le scelte dei protagonisti

Condividi su

Giovedì 18 novembre, dalle 21.25 su Nove, va in onda l’ottava ed ultima puntata de Il Contadino Cerca Moglie 2021. Il programma è condotto da Gabriele Corsi.

I protagonisti della quinta edizione sono: Michele (21 anni) dalla provincia di Foggia, Emanuele (30 anni) dalla provincia di Ragusa, Marco (44 anni) dalla provincia di Alessandria. A loro si aggiungono Martino (39 anni), dalla provincia di Brescia e Lorenzo (35 anni) dalla provincia di Arezzo.

Sette giorni fa Marco aveva scelto Serena. Il contadino aveva provato a raggiungerla alla stazione ma la ragazza era già andata via. Prima di partire però aveva lasciato a Marco una lunga lettera.

Nel gran finale i quattro contadini rimasti devono annunciare quale pretendenti hanno scelto di avere al loro fianco.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, diretta 18 novembre, Michele

La diretta del 18 novembre de Il Contadino Cerca Moglie inizia con il riassunto della puntata precedente, incentrata sulla scelta non corrisposta di Marco. Si inizia poi con Michele che vuole essere certo di scegliere la ragazza che riesca ad adeguarsi alla vita di campagna.

Nel frattempo ha preparato un cena a lume di candela per Valentina nella masseria, lasciando sola Martina. Hanno poi deciso di dormire insieme. L’indomani Michele la sveglia di buon mattino e le prepara la colazione. Al loro rientro in fattoria trovano Martina che appare molto infastidita.

Michele poi è obbligato a salutare le due ragazze in quanto è arrivato il momento della separazione. Gabriele Corsi lo raggiunge in Puglia per un bilancio sulla sua esperienza. Il conduttore gli spiega che Martina è in stazione mentre Valentina è nel bosco. Michele si dirige verso il bosco perché ha scelto Valentina. I due si abbracciano calorosamente e si scambiano un bacio.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, Emanuele

In Sicilia Emanuele sveglia Sara e Martina, entrambe ansiose per la sua scelta finale. Dopo averle ringraziate per i bei momenti vissuti insieme, le accompagna all’ingresso della sua tenuta. Lo raggiunge Gabriele Corsi al quale racconta di essere ancora molto confuso.

Corsi spiega che Martina lo sta aspettando in spiaggia mentre Sara nella città vecchia. A sorpresa Emanuele, dopo aver girato a lungo in macchina, torna nella sua fattoria da solo. Non ha scelto alcuna pretendente.