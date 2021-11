Il Mondo insieme 2021, Licia Colò torna dal 28 novembre su Tv2000

Condividi su

Il Mondo Insieme 2021 dal 28 novembre è su Tv2000. Anche quest’anno Licia Colò continua a raccontare le bellezze del mondo e della natura. Una narrazione che si arricchisce anche della voce di grandi viaggiatori, sportivi, scienziati.

Il Mondo insieme 2021: nuovo orario, novità, info

Il Mondo Insieme 2021 cambia orario, l’appuntamento con il programma condotto da Licia Colò è per domenica 28 novembre alle 13.50. Tra le novità di questa nuova edizione c’è l’angolo ‘tutorial’. Uno spazio gestito ogni settimana da un ospite che darà dei suggerimenti pratici, facili da seguire e legati alla vita di tutti i giorni.

Nel corso della nuova edizione de Il Mondo Insieme si parlerà dei cambiamenti di questo tempo, ma anche di sociale, con esperienze e progetti legati al mondo ecclesiastico e solidale. A raccontarle saranno proprio i protagonisti, ovvero le persone che impiegano il proprio tempo e le proprie energie per aiutare chi è in difficoltà.

Anche quest’anno ritroveremo l’angolo web, dove non mancheranno i travel blogger. Persone che hanno fatto della loro passione un vero e proprio lavoro. L’intento de Il Mondo insieme 2021 è di continuare a lanciare altri giovani viaggiatori che possano raccontare il mondo con entusiasmo e da vari punti di vista.

In ogni puntata de Il Mondo insieme 2021 nel salotto televisivo di Licia Colò arriveranno anche diversi ospiti, sia in studio che in collegamento. Un modo, questo, per ritrovarsi nonostante le distanze. Infine in ogni puntata sarà dedicato ampio spazio ai documentari da ogni parte del mondo.

Non mancheranno i reportage di Alessandro Antonino che, con la sua rubrica “I viaggi di Ant”, accompagna alla scoperta di luoghi e tradizioni di posti vicini e lontani.

Il Mondo Insieme 2021 anticipazioni puntata 28 novembre

Alessandro Antonino, con ‘I viaggi di Ant’, per la prima puntata de Il Mondo insieme 2021, andrà in Danimarca: racconta Odense, città che ha dato i natali ad Hans Christian Andersen. Tra gli ospiti di Licia Colò del primo appuntamento con Il Mondo Insieme c’è Mattia Cialoni, filmmaker, in collegamento da Bristol per raccontare il suo amore per la natura. Nelle sue immagini l’orso marsicano.

Caterina Ceraudo è la chef del primo ristorante biologico della Calabria. Oltre ad avere una stella Michelin, ha anche la stella verde che attesta l’anima ecosostenibile della sua cucina e della sua struttura.

Insieme a Licia Colò, la chef Ceraudo, che ha messo a disposizione una App anti spreco, si cimenterà nella realizzazione di una ricetta. Con Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente in gestione e pianificazione forestale all’Università Statale di Milano, si parlerà dell’importanza degli alberi e del problema della deforestazione anche in relazione ai recenti vertici sul clima.

L’Amazzonia, la via della seta e altro

E poi segue l’avventura in Amazzonia dello scrittore Angelo Ferracuti e del fotografo Giovanni Marrozzini a bordo di un’imbarcazione speciale diventata, poi, una scuola. In studio ci sarà anche Mario Cimarosti esperto della via della seta.

Tra i documentari de Il Mondo insieme prima puntata ci sono Praga, le meraviglie della Boemia centrale e Washington State. Una zona dalla natura sorprendente: Isla Mujeres. Una piccola oasi di pace: Valle Stura. Uno scrigno di tesori da scoprire: Hong Kong, metropoli d’affari e “porto profumato”.

Alla postazione web de Il Mondo Insieme 2021 i travel Blogger Diletta Pasini e Andrea Battistini.