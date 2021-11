The Voice Senior 2 diretta conferenza stampa: le dichiarazioni dei protagonisti

Condividi su

The Voice Senior 2 conferenza stampa: Antonella Clerici torna in tv con la seconda edizione della popolare gara musicale. Il format, targato Rai 1 e prodotto da Fremantle Italia, andrà in onda in prima serata da venerdì 26 novembre.

The Voice Senior 2 conferenza stampa: i protagonisti

A presentare l’edizione 2021 di The Voice Senior in conferenza stampa saranno Antonella Clerici, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, Marco Tombolini – Chief Strategy Officer Fremantle. Interverranno anche i giudici del programma: Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino.