Cops 2 una banda di poliziotti: trama, cast e anticipazioni sulla nuova stagione

Sky Cinema Uno propone da lunedì 6 dicembre la nuova miniserie Cops 2 una banda di poliziotti. Si tratta di un prodotto di genere commedia con incursioni nel poliziesco. Il prodotto è composto da due puntate in onda rispettivamente lunedì 6 e 13 dicembre, in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su Now.

Si tratta del sequel della prima stagione della serie Cops una banda di poliziotti.

Cops 2 una banda di poliziotti – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Luca Miniero. La sceneggiatura è dello stesso Luca Miniero in collaborazione con Sandrone Dazieri.

Personaggio principale è Claudio Bisio nel ruolo del commissario Cinardi. Nel cast ci sono poi vecchie conoscenze e new entry. Tra questi Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Ninni Bruschetta e Tullio Solenghi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare in Puglia in diverse location dove è ambientata la vicenda raccontata.

La produzione è di Sky Original realizzata con Banijai Studios Italy. La pellicola ha avuto il sostegno della Regione Puglia e di Apulia Film Commission.

La serie è ispirata a Kops, un film svedese del 2013. Tra i nuovi personaggi i telespettatori potranno incontrare la giovane affascinante, ma inesperta Catia, magistrato alle prime armi interpretata da Gaia Messerklinger. Poi c’è Don Filippo, il sacerdote detective a cui dà il volto l’attore Tullio Solenghi. Ninni Bruschetta invece è il Conte, un nobile decaduto che vive con l’anziana madre.

Cops 2 una banda di poliziotti – trama

La trama riparte da dove si era fermata la storia nella prima stagione. Dopo la pace seguita all’arresto di Anaconda, il commissario Cinardi e la sua sgangherata squadra di Cops si ritrovano di nuovo in azione e alle prese con ulteriori indagini.

Tra i casi di cui si devono occupare c’è innanzitutto il furto della preziosa Croce di Sant’Oronzo. Successivamente la squadra deve vedersela con il misterioso omicidio di un Visconte.

I poliziotti che compongono il team sono oramai esperti ed hanno dimostrato il loro valore. Per questo nella seconda stagione sono pronti a destreggiarsi su nuovi casi. Metteranno in atto non solo la loro bravura ma anche l’abituale comicità e la maldestra goffaggine a cui ci hanno da tempo abituati. Ma Cinardi e i Cops non sono solo chiamati ad indagare su casi di cronaca nera. Dovranno fare i conti anche con i propri problemi personali.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Cops 2 una banda di poliziotti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Claudio Bisio : Commissario Cinardi

: Commissario Cinardi Francesco Mandelli : Benedetto Starace Benny the Cop

: Benedetto Starace Benny the Cop Pietro Sermonti : Nicola Gargiulo detto o’ sicc

: Nicola Gargiulo detto o’ sicc Giulia Bevilacqua : Maria Crocifissa

: Maria Crocifissa Dino Abbrescia : Tonino detto zu Tore

: Tonino detto zu Tore Guglielmo Poggi : Tommaso

: Tommaso Giovanni Esposito : Anaconda

: Anaconda Isa Gallinelli : signora Pestalozzi

: signora Pestalozzi Francesco De Vito : Michele

: Michele Rosaria D’Urso : nonna di Benny

: nonna di Benny Tullio Solenghi : Don Filippo

: Don Filippo Ninni Bruschetta: Il Conte