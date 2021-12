Bake Off Italia 9, diretta della quattordicesima puntata di venerdì 3 dicembre – Simone eliminato

Condividi su

Questa sera, venerdì 3 dicembre, va in onda la quattordicesima puntata di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Segui con noi la diretta di Bake Off Italia 9 in onda su Real Time alle ore 21.20.

Nella puntata precedente, quella del 26 novembre, Daniela ha vinto per la terza volta il grembiule blu, risultando la migliore anche nell’ultima prova con la sua Bazooka Cake. I concorrenti, per riscoprire le bellezze culinarie italiane, dolci e salate, si sono recati nella bellissima Portofino. La prova tecnica, sebbene prevedesse la preparazione di un dolce apparentemente semplice come il tiramisù, si è rivelata tra le più difficili di tutta l’edizione. Enrico è stato l’eliminato della tredicesima puntata.

La puntata di questa sera è dedicata al Natale e alle spezie. Ospite Venia Flessa, vincitrice di Bake Off Grecia 2018.

Bake Off Italia 9 puntata 3 dicembre – Diretta

Benedetta Parodi, Ernst Knam e Damiano Carrara danno il via alla quattordicesima puntata di Bake Off Italia 9.

Il tema della puntata è “Spice Christmas“, ovvero un Natale reso più forte dall’utilizzo delle spezie. I concorrenti per la prima prova creativa dovranno reinterpretare un dolce della tradizione italiana che ha ben presente una spezia, ma sostituirla con un’altra a loro piacere. Non potranno però scegliere il dolce: i giudici hanno identificato 5 dolci della tradizione natalizia italiana.

Questi sono: il panforte toscano con chiodi di garofano, la pitta ‘mpigliata o pitta ‘nchiusa con cannella, così come il fristringo o frustingo marchigiano e il buccellato siciliano. Infinite il panpepato umbro, la cui spezia predominante è il pepe.

Bake Off Italia 9 puntata 3 dicembre – La prova creativa

Daniela, che ha il grembiule blu, sceglie per prima a chi affidare il dolce, successivamente la seguiranno gli altri concorrenti con una scelta a catena. Per se stessa sceglie la Pitta ‘nchiusa, per Lola invece il panpepato. Questa sceglie per Simone il panforte, che affida la preparazione del buccellato a Peperita e così per Roberto resta il fristringo. Il tempo a disposizione è di 100 minuti.

Daniela decide di sostituire la cannella della sua Pitta con i semi di anice. Simone sostituisce i chiodi di garofano con la liquirizia, Peperita la cannella con l’anice, Roberto inserisce nel suo fristringo i semi di anice al posto della cannella. Infine Lola sostituisce il pepe del suo panpepato con il peperoncino.

Agli assaggi: Daniela esegue una buona preparazione, sebbene un po’ indietro di cottura. La scelta di Simone di sostituire i chiodi con la liquirizia non soddisfa i giudici, mentre i migliori complimenti vanno a Roberto. Lola ha avuto difficoltà solo con i tempi di cottura, e Peperita non centra bene l’utilizzo delle spezie.

La prova tecnica

I concorrenti dovranno riprodurre i cappellini di Babbo Natale di Knam. Per questa prova non ci sarà nessun passaggio misterioso, bensì una velocità misteriosa. Questo significa che Knam cucinerà di spalle nel tendone e i pasticceri dovranno seguire il suo ritmo. Il tutto per 100 minuti di tempo.

Dopo gli assaggi, la classifica è la seguente: quinto posto a Lola, quarto a Simone, terzo a Peperita, secondo Daniela e primo a Roberto.

La prova sorpresa – Ospite Venia Flessa

Clelia ha invitato per la prova a sorpresa Venia Flessa, vincitrice di Bake Off Grecia nel 2018. I concorrenti dovranno preparare il Baklava, ovvero un dolce tipico greco con pasta fillo sottilissima. La versione del dolce dovrà essere natalizio, alto 25 cm e molto speziato. Il tempo a disposizione è di 160 minuti.

Dopo gli assaggi, Clelia affida il grembiule blu a Roberto, per la prima volta.

Simone e Peperita sono i peggiori della puntata e uno di loro deve abbandonare il tendone. L’eliminato della quattordicesima puntata è Simone.

I semifinalisti sono dunque: Daniela, Lola, Roberto e Peperita.