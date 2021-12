Ballando con le Stelle diretta 4 dicembre: ospiti dell’ottava puntata Iva Zanicchi e Gabriel Garko

Condividi su

Ballando con le Stelle 4 dicembre, il talent show più amato della tv è giunto all’ottava puntata che prenderà il via come sempre alle 20.35 su Rai 1, tra colpi di scena e tante emozioni. Ballerini per una notte Iva Zanichi e Gabriel Garko.

Mancano poche puntate alla finale di Ballando con le Stelle. Ormai le coppie che sono rimaste in gara hanno raggiunto un livello di preparazione davvero alto. Anche sabato 4 dicembre, nell’ottavo appuntamento Milly Carlucci è al timone del dancing show che da ormai 16 anni ci fa conoscere il ballo e la danza sotto un’altra veste.

Anche nella puntata di Ballando con le Stelle 4 dicembre non mancheranno ospiti speciali, esibizioni straordinarie, e sfide a sorpresa che continueranno a mettere alla prova i concorrenti. Gli arrangiamenti musicali della Big Band di Paolo Belli faranno da colonna sonora alle esibizioni di Vip e maestri, ma anche ospiti.

Le coppie sfidanti sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, la coppia formata da Memo Remigi e Maria Ermachkova è stata eliminata dalla competizione, ma la loro “avventura” non è ancora finita.

A bordo pista ritroviamo come sempre Roberta Bruzzone, Alberto Matano, Alessandra Mussolini. Le performance sono sottoposte al giudizio della giuria di esperti composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall’indomabile Carolyn Smith.

A fare da contrappeso alla giuria tecnica, a Ballando con le Stelle 4 dicembre arriveranno i commenti dell’“ambasciatrice del popolo”, Rossella Erra, che potrà attribuire la propria parte di tesoretto alla coppia preferita. Il pubblico da casa potrà votare le coppie tramite i social andando sugli account ufficiali della trasmissione.

Ballerini per una notte: Iva Zanicchi e Gabriel Garko

Per lo spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, l’“Aquila di Ligonchio”, la cantante e conduttrice televisiva Iva Zanicchi. Insieme a lei anche Gabriel Garko, l’attore più amato delle fiction italiane.

I due si cimenteranno in emozionanti coreografie che dovranno imparare nel corso di poche ore. La loro performance a Ballando con le Stelle 4 dicembre verrà valutata dalla giuria di esperti in studio e il voto totalizzato si trasformerà in un “bonus” che, assegnato ad una delle coppie concorrenti, potrà migliorare la loro posizione in classifica.

Anche nella puntata di Ballando con le Stelle 4 dicembre ci sarà un nuovo appuntamento con il Torneo Ballando con te, dedicato agli appassionati della danza.

Milly ha annunciato che Iva Zanicchi ha avuto un incidente al piede, dunque non potrà ballare.

Ha inizio la diretta liveblogging con la prima semifinale di Ballando con le Stelle. La novità è che l’ultimo in classifica andrà direttamente allo spareggio finale.

Ballando con Te: Leonardo contro Brenda

Leonardo D’Onofrio e Brenda Gozzoli sono i due ballerini che si sfideranno per il Torneo di Ballando con te. Il giovane ballerino sogna un futuro alla Royal Albert Accademy e dedica la sua performance classica ai suoi genitori. L’altra appassionata è Brenda che presenta una coreografia da disco dance.

Il ballo per lei è allegria. La bimba è la figlia di Sara Di Vaira, maestra di Ballando con le Stelle. “Io mi lodo da sola, sono bella brava e gentile“. Esibizione strepitosa. Passa Brenda Gozzoli.

Ballando con le Stelle 4 dicembre: Federico Lauri

Il samba della scorsa settimana ha dato la possibilità a Federico di far uscire la sua vera natura. Lauri continua ad ironizzare su Selvaggia e la proposta fatta a lei nella precedente puntata. Lui è sicuro che vincerà, quindi la cosa importante è arrivare in finale.