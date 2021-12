Amadeus al Tg1: Ecco i Big in gara al Festival di Sanremo 2022

Condividi su

Sabato 4 dicembre Amadeus nel corso del Tg1 delle 20, annuncia in diretta i Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022. La 72° edizione della kermesse canora si svolgerà dal 1 al 5 febbraio.

La comunicazione arriva in anticipo rispetto alla data inizialmente indicata. Era infatti prevista il 15 dicembre nel corso della finale di Sanremo Giovani, in onda in prima serata su Rai 1. La decisione della modifica del regolamento nasce dall’intento di smorzare le voci sui possibili artisti in gara.

Amadeus al Tg1, l’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2022

Al Tg1 Amadeus, che si avvia all’Ama Ter in qualità di conduttore e direttore artistico del Festival, annuncia ai telespettatori i protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Ai 22 Big si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo Giovani che verranno invece svelati il 15 dicembre. Nel corso della serata al fianco di Amadeus ci sarà anche Pippo Baudo.

I 24 artisti in gara saranno divisi in due gruppi da dodici e si esibiranno rispettivamente nella prima e nella seconda serata del Festival. Nell’appuntamento del giovedì canteranno tutti insieme. La serata di venerdì 4 febbraio è invece dedicata alla cover, nella quale i Big duettano con altri artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale. Sabato 5 febbraio infine viene svelato il nome del vincitore della 72° edizione.

I nomi dei Big in gara

Ecco i Big in gara al Festival di Sanremo 2022 annunciati da Amadeus al Tg1:

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Noemi

Highsnob e Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood con Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

Amadeus, nel corso del collegamento con Francesco Giorgino, non ha però reso noti i titoli dei brani.

Sanremo 2022, Fiorello

Al Festival di Sanremo 2022 Fiorello non ci sarà. Secondo infatti alcune indiscrezioni lo showman siciliano pare abbia rifiutato la proposta di affiancare Amadeus per il terzo anno consecutivo. Ma non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

La scelta sarebbe dettata dal desiderio di non essere “banale e ripetitivo”. Qualora Fiorello decidesse davvero di non prendere parte alla 72° edizione, Amadeus dovrà trovare al più presto un sostituto.