Un’ora sola vi vorrei 3, Enrico Brignano torna con il suo one man show: dove, quando, puntate

Un’ora sola vi vorrei 3: Enrico Brignano torna in tv con la terza edizione del suo spettacolo, una corsa contro il tempo per fare un’analisi divertente dei fatti della settimana. Il tutto raccontato e condito ovviamente in chiave comica.

Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show in onda su Rai2 con monologhi , musica e tanta satira. Confermata quindi la terza stagione dello spettacolo molto apprezzato dal pubblico della tv di Stato. Un’ora sola vi vorrei, il programma televisivo italiano è trasmesso in prima serata su Rai 2 dal 22 settembre 2020.Questa volta va in onda a partire dal 28 dicembre per complessive sei puntate.

Al timone di Un’ora sola vi vorrei 3 sempre il mattatore d’eccellenza Enrico Brignano e la partecipazione della moglie, Flora Canto. Il programma è registrato dagli Studios ITV Movie di via Tiburtina in Roma. Si tratta di un one man show del comico romano dalla durata di 60 minuti circa.

Ed è proprio dalla durata dello show che prende il titolo il programma. Nella terza edizione del fortunato format tv il comico si cimenterà in gag, sketch, ospiti. E non mancheranno i monologhi: riflessioni serie e comiche sollecitate dall’analisi dei fatti principali della settimana.

E la cifra comica e graffiante ovviamente non mancherà a Un’ora sola vi vorrei 3. Nelle precedenti edizioni ad affiancare il comico romano sono stati la moglie Flora Canto, Alessandro Betti e Andrea Pirolli. Completano il cast un corpo di ballo composto da otto ballerini e la resident band, di dieci elementi, diretta da Andrea Perrozzi.

Le prime due edizioni

La prima edizione è andata in onda il martedì dal 22 settembre al 20 ottobre 2020 per cinque puntate seguite da due puntate speciali, intitolate Un’ora sola vi vorrei per le feste e andate in onda il 22 e 29 dicembre 2020. Il cast è sempre stato lo stesso, mentre lo studio parzialmente rinnovato.

La seconda edizione è andata in onda sempre il martedì dal 6 aprile al 18 maggio 2021 per sette puntate. Brignano alla satira politica preferisce la satira di costume, che per sua stessa ammissione è quella che a lui e agli altri autori riesce meglio.

Un’ora sola vi vorrei 3: la durata e gli ospiti delle precedenti edizioni

Di certo c’è un grande bisogno di ridere e con Brignano le risate sono assicurate. Far durare un programma appena 60 minuti è certamente insolito e raro in questi anni per la tv, con prime serate che si allungano fino a tarda ora.

I tempi lunghi non piacciono ai telespettatori, e in tema di comicità anche ai contenuti. Per aggiustare, limare, il margine sarà comunque garantito dal ricorso alla registrazione: Nelle precedenti edizioni “Un’ora sola vi vorrei” è stato registrato 24 ore prima della messa in onda.

Il format prevede anche momenti di intrattenimento musicale. In alcune puntate ospiti di eccezione chiamati a mettersi in gioco e a divertirsi insieme al padrone di casa. Tra gli ospiti che hanno già partecipato al programma anche: Malika Ayne, Andrea Delogu, Nina Zilli, Mario Biondi e Nicola Piovani.

L’annuncio di Enrico Brignano e data messa in onda

Il 4 dicembre scorso il mattatore televisivo ha pubblicato un post sul suo account ufficiale Instagram, riguardante Un’ora sola vi vorrei 3. Nell’immagine si vede una sala di teatro vuota ed il titolo del programma, poi la domanda: vuoi partecipare?

A commento del post le parole del conduttore: “A tutti i naviganti: ricomincia una nuova edizione televisiva di “Un’ora, sola vi vorrei”!! Allora: la rete è Rai due, il conduttore… beh, sono io, e il pubblico… se volete, potrete essere voi!”.

Il comico ha poi segnalato l’email a cui si può inviare la propria richiesta (pubblico.brignano@itvmovie.it ). Quindi ha aggiunto un particolare molto importante: “Le registrazioni verranno effettuate presso gli “studios” di Roma, a cominciare dal 20 dicembre“.

Da queste sue parole si evince quindi che le prime puntate saranno registrate a partire dal 20 dicembre. La messa in onda della prima puntata di Un’ora sola vi vorrei 3 è in calendario per il 28 dicembre 2021. Per sei settimane consecutive.