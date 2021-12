All Together Now diretta 12 dicembre: la semifinale, ospiti Boomdabash, Nek e Gabbani

Condividi su

Domenica 12 dicembre 2021, dalle 21.25 su Canale 5 , va in onda la settima puntata All Together Now- La musica è cambiata con Michelle Hunziker.

Nel corso delle puntate precedenti sono stati eliminati Alice Cignoni, Priscilla Cattaneo e Giovanni Arichetta, Matteo Stranieri, Carlotta Loretucci e Gloria Tumbarello.

A sfidarsi nella semifinale sono Michelangelo Falcone (21 anni), Samir Abass (22 anni), Carola Campagna (24 anni), Giacomo Voli (35 anni). E ancora Jalisse Bascià (25 anni), Vincenzo Cantiello (21 anni), Michelle Perera (36 anni) e Gaetano Schettini (41 anni).

Ospiti della semifinale sono Boomdabash, Nek e Francesco Gabbani.

All Together Now, diretta 12 dicembre, la semifinale

Nella diretta del 12 dicembre di All Together Now Michelle Hunziker annuncia ai telespettatori che in questa puntata accoglierà in studio Francesco Gabbani, Nek e i Boomdabash. Gli otto concorrenti ancora in gara si sfideranno a coppie. Gli eliminati affronteranno uno step successivo.

I primi a sfidarsi sono Michelangelo Falcone e Jalisse Bascià. Inizia Falcone che canta I tuoi particolari di Ultimo. Dal Muro Umano ottiene 85 punti. Jalisse Bascià invece propone Non sono una signora di Loredana Bertè accumulando 74 punti.

Francesco Renga conferma il Muro per Falcone e aggiunge 3 punti a Bascià. Anna Tatangelo dona 3 punti a Falcone e 5 a Bascià. Rita Pavone concede 5 punti a Bascià e conferma per Falcone. J-Ax conferma Falcone e dà 5 punti a Basciaà. Con 92 punti contro gli 88 di Falcone, Jalisse Bascià va direttamente in finale.

All Together Now, secondo duello

I protagonisti del secondo duello sono Samir Abass e Carola Campagna. Samir Abass canta Heal the world di Michael Jackson conquistando 83 punti. Carola Campagna invece interpreta I surrender di Céline Dion ottenendo 98 punti.

Anna Tatangelo dona 1 punto ad Abass e 2 alla Campagna. Rita Pavone conferma il Muro ad entrambi. Anche J-Ax conferma le valutazioni a tutti e due i protagonisti. Francesco Renga toglie 5 punti ad Abass e conferma per la Campagna.

Con 100 punti contro i 79 di Abass, Carola Campagna è la seconda finalista di All Together Now.

All Together Now, Nek, terza sfida

Il primo ospite della semifinale di All Together Now è Nek che duetta con Francesco Renga in Angelo e Se Telefonando.

Nella terza sfida si confrontano Vincenzo Cantiello e Giacomo Voli. Inizia Giacomo Voli che propone The show must go on dei Queen conquistando 87 punti.

Vincenzo Cantiello invece interpreta Adagio di Lara Fabian accumulando 86 punti.

Rita Pavone dona 2 punti a Voli e 1 punti a Cantiello. J-Ax conferma il voto a Voli e concede 2 punti a Cantiello. Francesco Renga aggiunge 5 punti a Voli e conferma per Cantiello. Anna Tatangelo imita Renga.

Giacomo Voli con 99 punti va in semifinale superando Cantiello che ha invece conquistato 89 punti.

Michelle Hunziker e i giudici rendono omaggio a Mina cantando E se domani, Insieme, Sono come tu mi vuoi, La banda.

All Together Now 12 dicembre, quarta sfida

I protagonisti della quarta sfida sono Michelle Perera e Gaetano Schettini.

Inizia Schettini che ha scelto di cantare Take me to the church di Hozier. Dal Muro Umano ottiene solo 59 punti. Michelle Perera invece propone il brano Dimmi come di Alexia conquistando 97 punti.

J-Ax dona i 3 punti a Perera e conferma a Schettini. Francesco Renga conferma per entrambi. Lo stesso fa Anna Tatangelo. Rita Pavone conferma per Perera e dona 1 punti a Schettini.

Michelle Perera con 100 punti è la quarta finalista di All Together Now. Schettini si ferma a 60 punti.

Francesco Gabbani e la seconda manche

Secondo ospite della puntata è Francesco Gabbani che propone Occidentali’s Karma duettando con J-Ax che aggiunge una barra. Prima di andare via Gabbani regala al pubblico anche il suo ultimo singolo La rete.

Michelle Hunziker introduce la seconda manche. I quattro concorrenti che hanno perso nella prima manche cantano un pezzo unico. Sono Michelangelo Falcone, Samir Abass, Vincenzo Cantiello e Gaetano Schettini.

I due protagonisti con il punteggio più alto vanno in finale. Gli altri due invece dovranno sfidarsi. Il peggiore verrà eliminato. Apre le danze Michelangelo Falcone che canta We are the people di Martin Garrix ft. Bono & The Edge. Ottiene dal Muro Umano 55 punti.

Francesco Renga dona 5 punti mentre Anna Tatangelo concede altri 3 punti. Rita Pavone dà altri 3 punti. J-Ax infine dona ulteriori punti. Arriva così a 70 punti. Secondo i giudici è la sua peggiore esibizione.