Bake Off Italia 9, diretta della finale di venerdì 17 dicembre

Questa sera, venerdì 17 dicembre, va in onda la finalissima di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Segui con noi la diretta di Bake Off Italia 9 in onda su Real Time alle ore 21.20.

Si è finalmente giunti alla finale di Bake Off Italia 9. La nona edizione è iniziata con un cast di 20 pasticceri, per arrivare ai quattro attualmente rimasti in gara: Lola, Peperita, Daniela e Roberto. Durante la scorsa puntata non v’è stata alcuna eliminazione, ma Lola e Peperita, risultate le peggiori, dovranno sfidarsi l’una contro l’altra nella prova creativa. La prova prevede la preparazione di “Fette perfette”, ovvero tre torte diverse che vanno a comporre un’unica torta finale, a sua volta formata da 12 fette della stessa misura. La migliore tra le due, raggiungerà gli altri due finalisti nelle ultime prove.

Ospite d’eccezione, il pastry chef Stefano Ferraro, head of pastry del ristorante più premiato al mondo: il Noma di Copenhagen.

Scopriamo insieme chi sarà il vincitore della nona edizione di Bake Off Italia.

Bake Off Italia 9 finale – Diretta

Benedetta Parodi dà il via alla finalissima di Bake Off Italia 9. Lola e Peperita dovranno sfidarsi in un duello, per cui è prevista la preparazione di 12 fette perfette, ovvero dodici fette con la stessa base, ma con inserti tutti diversi. Avranno solo 130 minuti a disposizione.

Terminati i 130 minuti, i giudici procedono all’assaggio. Per Lola, nessun commento negativo, se non che avrebbero voluto le fette della stessa altezza. Anche per Peperita i giudizi sono stati più che positivi, l’unica pecca è stata la carenza di bagna.

La terza finalista è Lola. Peperita resta la quarta classificata della nona edizione di Bake Off Italia.

La prova tecnica – Ospite Stefano Ferraro

Per la prova tecnica, Benedetta accoglie Stefano Ferraro, capo pasticciere del ristorante più premiato al mondo: il Noma. I tre concorrenti dovranno riprodurre la sua torta mono porzione, però, triplicandola, ovvero una per ogni giudice. Sotto richiesta di Clelia, per la finale è stato rimosso il passaggio misterioso.

La prima sorpresa della finale spetta a Roberto: inaspettatamente entra sua madre e il tendone si riempie di commozione. Subito dopo ritorna anche la sorella di Lola, la quale si concede a un dolce pianto. L’ultima sorpresa è per Daniela, che abbraccia piangendo suo padre. Terminate le lacrime e l’emozione, rientra nel tendone l’ospite a cui ogni pasticciere potrà fare una domanda inerente la ricetta.

I giudici, dopo aver assaggiato le mono porzioni dei concorrenti, stilano la classifica dal peggiore al migliore. Terza Lola, seconda Daniela e primo Roberto.