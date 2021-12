Ballando con le stelle 18 dicembre diretta finale: ospiti, finalisti, prove

Condividi su

Ballando con le stelle 18 dicembre diretta finale: decima e ultima puntata del dance show targato Rai 1 . Aumenta la tensione per le coppie in gara che si contendono la coppa del torneo. Chi sarà il vincitore?



Ballando con le Stelle 18 dicembre diretta: le coppie finaliste

Manca pochissimo all’inizio della finalissima di “Ballando con le stelle” a conclusione della quale si scoprirà la coppia vincitrice dell’edizione 2021 del dance show di Rai 1. Il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli si avvia quindi a conclusione.

L’inizio della finale è previsto alle alle 20.35 di sabato 18 dicembre su Rai 1. Le coppie in gara scendono in pista per conquistare il trofeo di Ballando con le stelle 2021. Una gara che si preannuncia non facile.

A conquistare la finalissima sono: Arisa – Vito Coppola; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

Special guest della puntata finale

Special guests della decima ed ultima puntata di Ballando con le Stelle è il divulgatore scientifico più amato dalla televisione, Alberto Angela. Il giornalista volto storico della tv di Stato non sarà però il solo ospite dell’attesissima serata.

Ci sarà anche un grande volto della canzone italiana, Red Canzian. Il cantante dei Pooh presenterà il suo musical “Casanova opera pop”, regalando così tante emozioni ai telespettatori di Rai 1.

Ballerino per una notte sarà eccezionalmente Paolo Belli. Immancabile la presenza dell’amato trio di opinionisti composto dalla nota criminologa Roberta Bruzzone, il conduttore di Vita in Diretta Alberto Matano, Alessandra Mussolini, che manterrà acceso il dibattito in studio.

Durante la puntata finale i Vip devono affrontare prove a sorpresa per dimostrare il livello di preparazione e i progressi nello stile e nella tecnica dei balli eseguiti.

Le performance, come sempre, sono giudicate dalla giuria di Ballando con le Stelle formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith.

A fare da contrappeso e bilanciare il punteggio della giuria c’è il giudizio di Rossella Erra, la “giurata del popolo”, che può premiare qualche coppia ritenuta in posizione di “svantaggio”, attribuendo parte del tesoretto.

Il contributo del voto del pubblico da casa sarà determinante ai fini delle votazioni. Si ricorda che Ballando con le Stelle”, adattamento del format BBC “Strictly Come Dancing”, è una produzione di Rai1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia.

È un programma firmato da Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. Alla regia Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 18 dicembre diretta finale: Matano assente

Alberto Matano in collegamento video da casa spiega che non sarà presente in studio perché in via del tutto precauzionale ha deciso di mettersi in quarantena poiché entrato indirettamente in contatto con un positivo al Covid.

Dopo la consueta esibizione introduttiva dei finalisti, Milly Carlucci annuncia che Paolo Belli sarà ballerino per una notte. La prima manche sarà di sfide e dedicata al Natale.

Prima manche

Sabrina Salerno e Samuel Peron contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. A Carolyn Smith spetta il giudizio sulla performance. La prima coppia hanno fatto una bella performance, con una presa finale straordinaria.

La seconda coppia si esibisce in un boogie. Entrambe le coppie sono state molto brave, ma per Carolyn, Sabrina ha fatto di più quindi si aggiudica 10 punti.

Seconda sfida: Arisa e Vito Coppola contro Valeria Fabrizi e Filippo Giordano.

La prima coppia ad esibirsi è quella di Valeria e Filippo, ballano un slowfox.

Arisa e Vito si sono esibiti in una rumba. La giuria apprezza l’esibizione e l’interpretazione fatta. Carolyn aggiudica i 10 punti ad Arisa.

Terza sfida: Federico Lauri e Anastasia Kuzmina contro Morgan e Alessandra Tripoli.La prima coppia ad esibirsi è quella di Federico e Anastasia, che ballano un samba. Carolyn dice che Federico poteva fare meglio.

Morgan e Alessandra Tripoli hanno ballato un valzer. Laura Chimenti, commentatore a bordo campo, elogia il ballerino per la sua spontaneità. Smith fa i complimenti per l’esibizioni. I dieci punti vanno a Morgan.

Paolo Belli ballerino per una notte

Milly Carlucci introduce l’esibizione di Paolo Belli con le maestre di Ballando. Grande esibizione. Bravo Paolo. La sua performance guadagna un tesoretto predeterminato che è di 20 punti. Il cantante invita il pubblico a fare il 45510 per donare a Telethon.

Sorpresa a Sara Di Vaira: Milly piange

Viene mandata in onda una clip riepilogativa dei momenti più belli del viaggio che Saira ha fatto a Ballando con le Stelle. “L’ultima cosa che ho fatto nell’ultima esibizione è stata quella di salutare il pavimento”.

Standing ovation per Sara. Grande emozione, anche Milly Carlucci cede alla commozione.

Seconda manche

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Per Valeria è come se già avesse vinto, solo per essere arrivata qui. La coppia si esibisce in un tango. Zazzaroni sottolinea il fatto che Valeria si vede non star bene. Bruzzone: scelta Valeria vincente, grande esempio per tanti italiani che si sono riconosciuti in lei.

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

“Ballando con le Stelle è stata un’esperienza bellissima dove ho imparato che le emozioni possono essere mostrate anche all’altro” dice Federico in lacrime. La coppia si esibisce in una bachata. Canino: “Ti sei sbloccato nel ballo”. Totalizzano 36 punti.

Sabrina Salerno e Samuel Peron

“Sono riuscita a vedere il bicchiere mezzo pieno. Mi mancherà il condividere. Nella coppia di ballo c’è una magia. Samuel mi ha protetta da me stessa” dice la Salerno. La coppia ha ballato una rumba.

La coppia totalizza 50 punti. + 10= 60 punti.

Alberto Angela Special Guest

La notte di Natale Alberto Angela torna su Rai 1 per raccontare Napoli. Una città dalle mille sorprese, dove la cultura viene salvata dai ragazzi. Il passato guarda al futuro. Con Stanotte a Napoli, si ha qualcosa in più: la musica.

Seconda manche: sequel

Morgan e Alessandra Tripoli

La priorità è sempre stata la musica e di confrontarsi con una nuova forma di arte. Questo è una collaborazione tra due artisti. “Mi sono visto rinascere” dice Morgan, che ammette di essere rifiorito e di essere tornato a respirare a pieni polmoni.

La coppia balla un tango. Carolyn si complimenta per la coreografia. Mussolini: “Morgan ha introdotto nel ballo la poesia”. Totale punti: 46+10=56 punti.