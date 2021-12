Uà- Uomo di varie età diretta 18 dicembre: tutti gli ospiti dell’ultima serata

Condividi su

Sabato 18 dicembre Canale 5 trasmette in prima serata l’ultimo appuntamento di Uà- Uomo di Varie Età. E’ il lifeshow scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni.

Il cantautore romano conclude il racconto delle tappe più importanti della propria vita e carriera, attraverso racconti, gag ed aneddoti.

Tra gli ospiti dell’ultima serata evento Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Andrea Delogu, Pippo Baudo, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Serena Autieri, Fabio Concato e molti altri.

Uà- Uomo di varie età, diretta 18 dicembre

In apertura della diretta del 18 dicembre Claudio Baglioni canta Strada Facendo. Entra in scena Massimo Ranieri che canta Vent’anni, Erba di casa mia, Rose Rosse, Se bruciasse la città insieme a Baglioni. Dopo un classico brano partenopeo duettano anche in Il nostro concerto di Umberto Bindi.

Irrompe sul palco Leonardo Pieraccioni che dopo molteplici capolavori musicali invita Baglioni a scrivere una “canzone brutta” per diventare più simpatico per il pubblico. Secondo Pieraccioni infatti quest’ultimo prova maggiore soddisfazione nel criticare degli altri.

Congedato Pieraccioni, Claudio Baglioni interpreta Mille giorni di te e di me. Dagli spalti appare Andrea Delogu che recita un monologo sui fan, soprattutto quelli che ai concerti sono in prima fila e sono sempre più alti di te, coprendoti la visuale.

Successivamente Claudio Baglioni e Marco Mengoni duettano in Via.

Uà- Uomo di varie età, Preziosi, Amoroso

L’attore Alessandro Preziosi, nel suo monologo, spiega che sognava di essere un artista maledetto, dotato come tanti di fascino, talento. Ammirava le vite sregolate degli artisti e soprattutto invidiava il fatto che continuassero a vivere per l’eternità attraverso le loro opere.

E’ un espediente per Baglioni per cantare Stelle di Stelle con Alessandra Amoroso. Dato che tra pochi giorni è Natale i due protagonisti eseguono un medley dedicato a questa festività. Cantano Bianco Natale, Viene giù, Santa Claus arriva in città, Un Piccolo Natale In Più.