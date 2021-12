Amici 21, diretta della quattordicesima puntata di domenica 19 dicembre

Condividi su

Oggi domenica 19 dicembre va in onda la quattordicesima puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

dalle ore 14.00.

Amici 21 puntata 19 dicembre – Anticipazioni

Durante la scorsa puntata Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Cosmary, ballerina che fin dall’inizio non ha ritenuto meritevole di stare nella scuola. Oggi ne sapremo di più. Sono tanti gli ospiti speciali in studio nella puntata odierna, a partire dall’ex allievo Deddy, segue poi Briga, e Fedez, chiamato a giudicare la gara tra i cantanti della scuola. Il noto rapper presenterà anche il suo nuovo singolo Sapore. In studio ci saranno anche Alessandra Amoroso e Pio e Amedeo.

Nella puntata di oggi saranno assenti gli allievi Christian, Mattia e Crytical.

Diretta

Maria de Filippi dà il via alla quattordicesima puntata di Amici 21. La prima allieva a esibirsi è Aisha, a cui la Cuccarini ha affidato un compito durante la settimana per risaltare il movimento e la sensualità che le appartengono. Il brano assegnatole è “Could you be loved” di Bob Marley.

Subito dopo fanno ingresso in studio i primi ospiti: Pio e Amedeo. Puntuali come sempre le battute sul politically correct, anche durante la ripartizione dei regali che hanno portato per i docenti. I due comici presentano il loro film “Belli ciao” in uscita a capodanno.

La prima sfida: Alex vince

Il primo concorrente ad affrontare una sfida è Alex. Lo sfidante contro di lui si chiama Raffaele. Alex canta il brano “Sign of the Times” di Harry Styles. Raffaele suona alla chitarra e canta “Dammi solo un minuto”. Il ragazzo è decisamente dotato, oltre che intonato, ma questo non basta e vince Alex.

Il secondo compito della giornata è quello assegnato ai ballerini Serena e Dario dalla Celentano. I due ballano in coppia.

La classifica dei cantanti: Ospite Fedez

Fedez entra in studio per giudicare i cantanti. Il tema della gara è natalizio: i ragazzi possono riscrivere delle strofe che ricordano il Natale sulle canzoni scelte. Per gli allievi oggi è prevista una sorpresa: lettere da parte dei parenti e video saluti. Inizia LDA che canta il brano Mistletoe di Justin Bieber. Fedez gli dà un 8. Segue Sissi che canta Nel blu dipinto di blu e riceve un 7,5. Alex canta Falling di Harry Styles: voto 9.

Luigi canta “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla e vi aggiunge un assolo finale di chitarra elettrica. Voto 8,5. Rea canta Life on Mars di David Bowie.