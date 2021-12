A Casa Tutti Bene la serie, il remake del film di Muccino in tv: quando, dove, episodi, cast

Condividi su

A Casa Tutti Bene serie: Gabriele Muccino esordirà il 20 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, con il suo primo progetto per la TV, il remake della celebre pellicola cinematografica campione di incassi del 2018.

A Casa Tutti Bene La serie: episodi, data inizio, canale, sigla, info

Il progetto pensato per la tv ( prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production ) è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale fuori concorso. A Casa Tutti Bene – La serie è un family drama in otto episodi con la regia di Gabriele Muccino.

Il primo espisodio sarà in onda dal 20 dicembre su Sky serie e in streaming su Now. Il regista è anche sceneggiatore della serie insieme a Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza.

Lorenzo “Jovanotti” Cherubini firma la sigla della serie “A casa tutti bene”. Per il cantante toscano è la terza collaborazione con Gabriele Muccino dopo il grandissimo successo delle precedenti, Baciami ancora e L’estate addosso.

A Casa Tutti Bene La serie: cast

Un grande cast per A Casa Tutti Bene la serie. Tra i componenti della numerosa famiglia al centro della narrazione troviamo: Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra – la serie, Alfredino – Una storia italiana). Rispettivamente nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma.

I genitori di Carlo, Sara e Paolo, sono invece interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (Petra, La profezia dell’armadillo, Suburra).

Tra gli altri attori protagonisti di A Casa Tutti Bene la serie anche Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) che è Elettra, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro, interpretato da Francesco Martino (L’oro di Scampia, Catturandi – Nel nome del padre).

Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione) presta il volto al personaggio di Ginevra, la compagna di Carlo. Antonio Folletto (Gomorra – La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego.

Paola Sotgiu (Suburra – la serie) è Maria Mariani, sorella di Pietro. Sandro e Riccardo Mariani sono rispettivamente Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora).

Emma Marrone protagonista d’eccezione

Tra gli attori protagonisti di A Casa Tutti Bene la serie c’è anche una presenza d’eccezione: Emma Marrone (Gli anni più belli) che presta il volto al personaggio di Luana, la compagna di Riccardo.

Milena Mancini (La terra dell’abbastanza, A mano disarmata) è Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 – 1 per tutti), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).

La trama e location

Protagonisti della narrazione sono Alba e Pietro, una coppia di pensionati, che si trasferiscono su un’isola. Per festeggiare le nozze d’oro, organizzano un pranzo per la famiglia, ma il maltempo impone un cambio di programmazione.

Gli invitati al banchetto sono quindi costretti a rimandare la partenza. Il folto numero di figli e nipoti è quindi obbligato a rimanere sull’isola, e convivere sotto lo stesso tetto con i genitori. Una forzata convivenza dove fanno capolino anche dei parenti invadenti.

Ed il confronto con questi ultimi farà emergere questioni irrisolte, riaccendendo conflitti e gelosie del passato. E non mancheranno inaspettati colpi di scena. A Casa tutti bene la serie è ambientato nell’isola di Ischia.