La Dottoressa Smile 2021, primo concept tv dedicato al sorriso: dove, quando, anticipazioni

La Dottoressa Smile 2021: il primo smile makeover (ovvero ‘ristrutturazione del sorriso’) della tv italiana sta per prendere il via su Real Time. L’originale format è ideato da Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’.

La Dottoressa Smile 2021: quando, dove, orario messa in onda, conduttore

Il nuovo concept targato Real Time andrà in onda con una puntata speciale mercoledì 22 dicembre, alle ore 22.20, sul canale 31 del DTT. La mission del format è di dare speranza a chi l’ha persa, perché il sorriso cambia la vita.

Ma non solo: dona a chi lo ha perso la sicurezza in sé stessi e nella propria personalità. Purtroppo una nota dolente, quando si pensa a rifare il look al proprio sorriso, è rappresentata dagli ingenti costi che si devono affrontare.

Ed è qui che arriva ‘la Dottoressa Smile’ 2021, alias Annapaola Manfredonia, un vulcano di energia e vitalità. La protagonista del programma è una odontoiatra napoletana di grido che alla professione unisce l’aspetto personale di essere moglie e madre.

Una donna piena di vita e dalle tante qualità, prima fra tutte quella dell’ospitalità. Manfredonia ama la convivialità e quando toglie il camice da lavoro, le piace organizzare delle feste private in compagnia degli amici più cari.

Momenti di ritrovo all’insegna della spensieratezza organizzati con la complicità dell’amata e paziente Nalda, la governante di fiducia.

La Dottoressa Smile 2021: tecniche all’avanguardia per ridare il sorriso

La Dottoressa Smile 2021, alias Annapaola Manfredonia, ha un’esperienza di studi e professionale di tutto rispetto. E non mancano anche dei periodi trascorsi all’estero, in particolar modo in America.

Nella sua attività l’odontoiatra napoletana utilizzerà tecniche all’avanguardia e tutta la sua professionalità e esperienza per far sorridere ancora una volta i suoi pazienti, grandi o piccoli che siano.

Al programma ‘la Dottoressa Smile 2021‘ a coadiuvare l’odontoiatra napoletana ci sarà la fedele assistente Rosa.

Il Format e i protagonisti della prima puntata

Più che uno studio dentistico l’ambientazione de‘la Dottoressa Smile’ 2021 appare come un centro benessere, dove obiettivo principale è prendersi cura di sé. Nel corso della trasmissione si vedrà un prima ed un dopo, sottolineando quindi le ‘trasformazioni’ avvenute grazie agli interventi dell’odontoiatra.

Bocche malconce si trasformeranno in sorrisi smaglianti. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 dicembre svelano che i protagonisti della serata saranno tre pazienti, tutti campani.

I telespettatori conosceranno Ida, una vera napoletana doc, mamma e casalinga amante della vita. Poi ci sarà Gustavo, il commercialista e padre dolce e amorevole con l’incubo del dentista. Ed infine si conoscerà la giovanissima Lucrezia, la ragazza che non sorride mai e con un sogno nel cassetto: sposare l’amore della sua vita sfoggiando un sorriso luminoso.

Quando i pazienti scopriranno la buona riuscita dell’intervento de ‘La Dottoressa Smile 2021’ saranno tante le emozioni a cui si assisterà, tra stupore, gioia e lacrime. Missione compiuta quindi per l’odontoiatra napoletana.