Italia’s Got Talent 2022: la dodicesima edizione dal 19 gennaio su Sky Uno e Now

Torna nel 2022 Italia’s Got Talent con la dodicesima edizione su Sky Uno e Now.

Disponibile da mercoledì 19 gennaio 2022 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now.

Italia’s Got Talent 2022 – Format

Sono quattro i giudici chiamati a valutare i concorrenti in 100 secondi. Questi si esibiscono nelle più disparate discipline, alcune totalmente nuove, altre più note, come: canto, ballo, illusionismo, addestramento di animali, ventriloquia, imitazioni e molto altro.

I giudici possiedono un particolare potere: il buzzer, un pulsante rosso che, premuto, determina il non gradimento dell’esibizione: se tutti i quattro buzzer vengono suonati, l’esibizione deve interrompersi immediatamente. Il numero minimo di sì per passare il turno è tre.

Dalla sesta edizione i giudici possono premere, una volta a testa durante le audizioni, il “golden buzzer“, un pulsante dorato che garantisce l’accesso immediato in finale al concorrente. Il concorrente risultato vincitore al televoto si aggiudica un montepremi di 100mila euro e, dalla sesta edizione, anche uno show tutto suo a Las Vegas. Dalla decima edizione è stato introdotto il golden buzzer del pubblico tramite votazione sul web.

Italia’s Got Talent 2022 – Anticipazioni, giudici, promo

Il 25 dicembre 2021 Sky ha diffuso la data d’inizio e il promo, in cui i giudici accolgono il nuovo arrivato Elio nelle vesti di un alieno. Dal 19 gennaio, infatti, Elio, di Elio e le storie tese, si aggiungerà al cast dei giudici attualmente formato da Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano con Ludovica Comello alla conduzione. L’artista giunge sul palco dello show in versione extraterrestre e, infatti, atterrerà da una navicella spaziale di fronte ai giudici sul palco.

Si parla ironicamente di “elieni” che non sono dei semplici “alieni”, ma una nuova specie di extraterrestre i cui tratti del volto ricordano proprio lo stesso Elio. Ecco che infatti l’elieno si rivela per chi è realmente, ovvero Elio. Anche al nuovo conduttore spetterà una sola volta il super potere del Golden Buzzer, posizionato come sempre al centro del tavolo.

Puntate, audition, come partecipare

La dodicesima edizione di Italia’s Got Talent consta di nove puntate, mentre l’anno scorso erano otto, e andranno in onda una volta a settimana ogni mercoledì sera.

Dal 4 al 16 ottobre 2021 si sono tenute le registrazioni delle audizioni del programma, nel Teatro 5 di Cinecittà a Roma. Durante le Audizioni, punto focale dello show, vengono selezionati i finalisti. Attualmente sono aperti i casting per la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Per partecipare alle selezioni occorre andare sulla pagina web del programma e compilare un modulo, oppure si può chiamare il numero 02.4550.8888.