Domenica In 16 gennaio, gli ospiti di Mara Venier: Serena Rossi, Albano, Leali

Condividi su

Mara Venier torna il 16 gennaio con una nuova puntata di Domenica In a partire dale 14 su Rai 1. Tra gli ospiti del diciottesimo appuntamento con il talk show anche l’attrice Serena Rossi, protagonista della fiction La Sposa.

Domenica In 16 gennaio: Mara Venier intervista Serena Rossi

L’attrice e volto di tante fiction Rai, Serena Rossi, sarà ospite del pomeriggio televisivo di Domenica In 16 gennaio. Con lei si parlerà della nuova serie ‘La Sposa’ in onda da domenica 16 gennaio su Rai1 per la regia di Giacomo Campiotti.

Serena Rossi interpreta il ruolo di Maria, protagonista della storia. Una giovane donna del Sud Italia forte e determinata. Le precarie condizioni economiche la porteranno a cambiare città. La migrazione al Nord sarà l’occasione anche per un cambiamento radicale della propria esistenza.

Domenica In 16 gennaio: Spazio Festival di Sanremo 2022

Mara Venier torna a parlare del ‘Festival di Sanremo 2022’, che partirà dal 1 febbraio. Cinque serate dedicate interamente alla musica italiana, che avranno alla conduzione Amadeus.

Nello spazio dedicato alla kermesse musicale, interverranno come ospiti Albano, Bobby Solo, Fausto Leali, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Gabriella Farinon. Con loro si passeranno in rassegna i principali fatti e notizie riguardanti la prossima edizione della celebre gara canore targata Rai 1.

Sempre per lo spazio dedicato alla musica ci sarà il ritorno di Pierpaolo Pretelli, ormai una figura fissa di Domenica In. Il cantante si esibirà con alcuni successi del ‘Festival di Sanremo’.

Spazio Covid

Prosegue lo spazio informativo di attualità dedicato al Covid ed ai vaccini. Mara Venier incontra in studio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la Direttrice di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano Prof.ssa Maria Rita Gismondo e il cantante Albano uscito di recente dalla positività al Covid.

La recrudescenza dei casi di contagio da Coronavirus impone una riflessione corale. In collegamento ci saranno l’Infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova Prof. Matteo Bassetti, il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e il direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti.

Domenica In 16 gennaio: il ricordo di Paolo Rossi

Mara Venier intervista Federica Cappelletti, moglie del campione della Nazionale Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020. Si parlerà della bellissima storia d’amore che ha vissuto la coppia, che è racchiusa in un libro dal titolo ‘Per sempre noi due” che raccoglie alcune loro bellissime lettere d’ amore.