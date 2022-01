Il Cantante Mascherato 2022, le novità della terza edizione dello show di Milly Carlucci

Condividi su

Il Cantante Mascherato 2022. Milly Carlucci torna per la terza volta al timone dello show che andrà in onda a partire da venerdì 11 febbraio in prima serata su Rai 1. Tante le novità e i graditi ritorni.

Il Cantante Mascherato 2022: data messa in onda, puntate

Terza edizione de Il Cantante Mascherato, che è stato confermato dalla Rai dopo il successo delle prime due edizioni, nel corso delle quali sono arrivati al podio, prima Teo Mammuccari (Coniglio) e poi Red Canzian (Pappagallo).

Il format andrà in onda poi il 18 e 25 febbraio. Pausa il 4 marzo per il galà su Lucio Dalla a 10 anni dalla morte. Quindi si prosegue con altri tre appuntamenti venerdì 11, 18 e 25 marzo per le ultime puntate de Il Cantante Mascherato 2022.

I concorrenti, la giuria

Uno delle peculiarità de Il Cantante Mascherato è l’assoluta segretezza dei nomi dei cantanti in gara, rigorosamente top secret. Nelle scorse settimane è stato diffuso da Rai 1 il trailer dell’edizione 2022, con tante novità.

La prima riguarda la giuria. A Il Cantante Mascherato 2022 non ci saranno più cinque giudici. Nella terza edizione dello show condotto da Milly Carlucci ci saranno soltanto tre giurati: Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna.

Addio quindi a Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Il numero dei concorrenti in gara è di dodici.

Il Cantante Mascherato 2022: Morgan nuovo giurato?

Stando ad alcune indiscrezioni a sostituire i due giudici potrebbe essere Morgan, reduce dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove si è classificato al terzo posto. A confermare le indiscrezioni ci sarebbe anche un incontro avvenuto il 22 dicembre tra Marco Castoldi, Milly Carlucci e Stefano Coletta, il direttore di Rai1.

Al momento, però, non è stata ufficializzata la sua partecipazione, manca la conferma ufficiale.

Simone Di Pasquale coreografo e l’investigatrice a bordo campo

Avvicendamento anche nel backstage de Il Cantante Mascherato 2022. Dopo l’addio di Raimondo Todaro, traghettato a Mediaset nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, il nuovo coreografo sarà Simone Di Pasquale.

A Il Cantante Mascherato 2022 i telespettatori ritroveranno anche un altro amato volto Ballando con le Stelle: Sara Di Vaira. Quest’ultima tornerà ad indossare i panni di investigatrice a bordo campo, ruolo già ricoperto lo scorso anno in coppia con Di Pasquale.

Sia l’addio di Simone Di Pasquale che quello di Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle 16 hanno emozionato i numerosi fan del programma. Entrambi hanno dato un contributo notevole al programma, ma c’è un tempo per tutto. Per loro è quindi giunto il momento di misurarsi con nuove esperienze.