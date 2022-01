Back to school 2022: data messa in onda, ospiti, puntate, streaming

Condividi su

Back to school 2022: questa sera martedì 4 gennaio su Italia 1 prende il via la prima puntata del programma condotto da Nicola Savino. Il format porterà di nuovo sui banchi di scuola 25 personaggi del mondo dello spettacolo.

Back to school 2022: quando inizia, puntate

La prima puntata del nuovo format targato Italia 1 andrà in onda in prima serata da martedì 4 gennaio 2022. Back to school è disponibile in streaming dal 14 dicembre su Mediaset Infinity.La casa di produzione è la Blue Yazmine, di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta.

In totale sono previsti cinque appuntamenti con Back to school 2022. In ciascuna puntata i vip protagonisti dovranno studiare e superare l’esame di Quinta Elementare. A valutare la loro preparazione ed impegno saranno 12 ragazzini delle elementari.

Questi ultimi sono stati rinominati “maestrini”. Saranno in tutto 25 i ripetenti che dovranno darsi da fare e studiare sodo per superare l’ambito esame.

Back to school 2022 anticipazioni 4 gennaio: gli ospiti

Chi saranno gli ospiti della prima puntata di Back To School 2022? Stando alle anticipazioni, Nicola Savino accoglierà tra i banchi di scuola Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Giulia Salemi, Clementino e Ignazio Moser.

Gli ospiti delle altre puntate

L’appuntamento con Back to school 2022 sarà settimanale e sempre in prima serata. Grazie alle anticipazioni, forniteci dalle puntate già andate in streaming, possiamo rivelare anche gli ospiti dei successivi appuntamenti.

Nella seconda puntata ci saranno Jonathan Kashanian, Benedetta Mazza, Random, Flavia Vento e Scintilla. A questi vip-studenti si aggiunge il rimandato della prima puntata. Nella puntata del 18 gennaio invece i vip protagonisti della narrazione saranno Paola Caruso, Totò Schillaci, Roberta Lanfranchi e Maria Teresa Ruta.

Il penultimo appuntamento è previsto per il 25 gennaio con Eleonora Pedron, Enzo Miccio, Antonella Elia, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta. La puntata conclusiva di Back to school 2021 è prevista per lunedì 1 febbraio.

I protagonisti dell’appuntamento conclusivo saranno Martina Hamdy, Andrea Lo Cicero, Denis Dosio, Evaristo Beccalossi e Lory Del Santo.

Nicola Savino su Back to School in tv

Sui concorrenti di Back to School 2022 Savino ha dichiarato: “Ai nostri Vip, nel corso dell’estate, è stato fatto un training. Gli autori hanno spiegato loro che devono prepararsi per questo, questo e quest’altro argomento”.

Lezioni assolutamente reali quindi con professori veri, a cui si aggiungerà la parte che sarà registrata in studio. Come accade ormai sempre più spesso per i programmi Rai e Mediaset, anche Back to school andrà in onda in live streaming su Mediaset Play, dove poi è disponibile fruirne on demand.