Stasera in tv martedì 4 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 4 gennaio 2022. Su Raitre il film musical Un’avventura con Michele Riondino e Laura Chiatti. Su Iris il film western La maschera di fango con Gary Cooper.

Stasera in tv martedì 4 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma Meraviglie. Nella seconda puntata di questa edizione il viaggio di Alberto Angela nelle meraviglie italiane parte dalle isole del Lago Maggiore (tra Piemonte e Lombardia), tra cui l’Isola Bella, dove Angela incontra Vittoria Belvedere. In seguito, Renato Pozzetto rievoca la sua infanzia vissuta in queste zone.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Un’ora sola vi vorrei. Secondo dei cinque appuntamenti previsti con lo show di Enrico Brignano. Anche stasera musica dal vivo con la band diretta dal Maestro Andrea Perrozzi e con i balletti coreografati da Thomas Signorelli. Ospiti fissi, gli attori comici Marta Zoboli e Alessandro Betti con i loro bizzarri personaggi.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Italia 1, alle 21.20, il reality Back to School. Venticinque vip, tra loro, Clementino, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Ignazio Moser e Maria Teresa Ruta, tornano sui banchi di scuola per prepararsi all’esame di quinta elementare con l’aiuto di 12 bambini dai 7 agli 11 anni: è questa la premessa del nuovo show condotto da Nicola Savino.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio dà il via alla nuova stagione del programma, la sesta. La prima single che varca la soglia del ristorante è Naomi che cenerà insieme a Tiziano, un giovane pugile. Tra i due sembra nascere subito un’amicizia.

I film di questa sera martedì 4 gennaio 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film musical del 2019, di Marco Danieli, Un’avventura, con Michele Riondino e Laura Chiatti. Un musical che, attraverso le canzoni di Lucio Battisti e Mogol, racconta la tormentata storia d’amore tra due ragazzi pugliesi, Matteo (Michele Riondino) e Francesca (Laura Chiatti). Una passione che, iniziata negli Anni 70, li accompagnerà a lungo tra sogni, tradimenti, tenerezze e qualche rimpianto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1964, di Pietro Germi, Sedotta e abbandonata, con Stefania Sandrelli, Saro Urzì. Violentata dal fidanzato della sorella, una ragazza siciliana è costretta a sottostare alla volontà del padre che, per lavare l’onta, le impone le nozze riparatrici.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 2007, di Paul Greengrass, The Bourne Ultimatum, con Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles. Jason Bourne (Matt Damon), ex agente della Cia, si sposta tra Londra, Madrid, Tangeri e New York, cercando di recuperare la memoria e scoprire la verità sul suo passato. Ma deve guardarsi dal complotto ordito dal losco funzionario Voah Nosen (David Strathairn), che vuol chiudergli la bocca per sempre.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Bille August, I miserabili, con Liam Neeson, Geoffrey Rush. L’ex forzato Jean Valjean si rifà una vita sotto falso nome e adotta Cosette, figlia dell’operaia Fantine, morta di stenti. Ma deve fare i conti con l’implacabile commissario Javert.

Nove – Iris – Cine34

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jason Statham, Jennifer Lopez. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1952, di André De Toth, La maschera di fango, con Gary Cooper. Guerra di Secessione. Il maggiore nordista Kearny, radiato per codardia, si unisce a una banda di ladri di cavalli. In realtà vuole riscattarsi, infiltrandosi nelle linee sudiste.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, Loro chi?, con Marco Giallini, Edoardo Leo. Davide ha un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda dove lavora e ottenere la promozione da dirigente. La sua occasione sembra essere arrivata, ma…

Stasera in tv martedì 4 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Herbert Simone Paragnani, Io e Angela, con Ilenia Pastorelli. Il quarantenne Arturo riceve la visita dell’Angelo della Morte, ribattezzata da lui “Angela”. I due stringono un patto: accetterà il suo destino se potrà vendicarsi di chi lo ha ferito in vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 1982, di Ridley Scott, Blade Runner, con Harrison Ford. Los Angeles, 2019: l’ex poliziotto Rick Deckard viene richiamato in servizio per individuare ed eliminare 4 replicanti sfuggiti al controllo. Trova un’alleata in Rachel, anche lei replicante.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2014, di Brando Quilici e Roger Spottiswoode, Il mio amico Nanuk, con Dakota Goyo, Goran Visnjic. Il quattordicenne Luke scopre che Nanuk, un cucciolo d’orso polare, è stato separato dalla madre. Con l’aiuto dell’amico Muktuk, il ragazzino tenterà di ricongiungere i due animali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di Adam Wingard, Godzilla Vs. Kong, con Alexander Skarsgard. Sull’isola di Skull, Godzilla e Kong sono attratti da un’anomala attività sismica che li mette l’uno contro l’altro. Ma lo scontro nasconde un’oscura cospirazione tra fazioni rivali.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Ridley Scott, The counselor – Il procuratore, con Michael Fassbender. In un momento di difficoltà economica, un avvocato accetta di collaborare con Reiner, narcotrafficante messicano. Ma la perfida Malkina, la compagna di Reiner, lo incastra.