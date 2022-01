Kalipé diretta 5 gennaio, Massimiliano Ossini: ospiti, viaggi, incontri

Condividi su

Mercoledì 5 gennaio, dalle 21.25 su Rai 2, in onda la seconda puntata di Kalipè – A passo d’uomo, condotto da Massimiliano Ossini. Si tratta di un ciclo di cinque appuntamenti.

Il conduttore si trova allo Skyway Monte Bianco e da questo luogo magico accompagna i telespettatori in un viaggio attraverso la natura e la biodiversità attraverso servizi, reportage ed interviste.

Kalipé diretta 5 gennaio: l’ospite, le località, le storie

Il titolo del secondo appuntamento con il programma Rai Kalipé condotto da Massimiliano Ossini è Niente Paura. Il conduttore ospiterà Giusy Versace, che entra in scena sulle note di Ligabue. L’atleta ripercorrerà i momenti salienti della sua vita.

In questa nuova puntata Massimiliano Ossini porterà virtualmente i telespettatori alle Hawaii, quindi incontrerà lo psicoterapeuta Salvo Noé per parlare di come affrontare la paura. Tra gli altri appuntamenti la scalata del Monte Cervino e la vita nella Valle della Morte.

La puntata inizia con la messa in onda di alcune immagini della puntata precedente. Immagini suggestivie, che esplorano i ghiacciai più affascinanti, il deserto d’Europa, e altro.

Kalipé diretta 5 gennaio: Giusy Versace

Si viaggia a passo lento e corto per la conoscenza di luoghi magici. Il pianeta è allarme rosso, in pericolo a causa dello sfruttamento delle risorse senza limiti. Riusciremo a cambiare rotta? “Andiamo avanti per il cambiamento, ma niente paura” questo il messaggio personale di Massimiliano Ossini.

Giusy Versace è l’ospite della puntata. “Mi sono dovuta scontrare con la britalità della vit, ma anche apprezzato la bellezza della stessa” dice la sportiva. “Abbiamo la libertà di poter scegliere se vivere o morire, ed io ho scelto la prima“.

La Versace ha avuto un incidente che l’ha portata ad un passo dalla morte. La paura per lei è stata una costante. Non tutti i giorni per lei sono uguali, ma la paura va affrontata. Il pianto l’aiuta a trasformare le paure.

“Mi sono allenata ad affrontare il dislivello” e il ricordo del suo incidente è motivo per ripensare alla su avita e dà energia per affrontare le sfide della quotidianità.

Massimiliano Ossini vola alle Hawaii per incontrare gli squali

Il conduttore si è recato alle Hawaii per verificare qual è lo stato di questa parte dell’Oceano Pacifico. I cambiamenti degli oceani è oggetto di studi scientifici dell’Hawaii Institute Marine Biology.

Si verificano le aree in cui si riscontrano la moria dei coralli, causato dall’innalzamento delle temperature globali.

In assenza di barriera corallina, molti animali morirebbero, come gli squali. Questi ultimi sono molto importanti per l’ecosistema.

Non bisogna aver paura di loro, basta conoscerli.

Si torna in studio. Il conduttore chiede a Giusy Versace cosa le è rimasto della vittoria a Ballando con le Stelle. La sportiva ha replicato: “Penso che i ragazzi quando mi hanno visto possano aver detto “se ce l’ha fatta lei, posso farcela anch’io“”.

Giusy è molto critica sui consumi sfrenati, e ritiene che ci sia più bisogno di rispetto nei confronti dell’ambiente. “Ognuno di noi nel nostro piccolo dovremmo essere il cambiamento che vogliamo” dice la Versace.

Kalipé 5 gennaio diretta: Islanda, viaggio al centro della Terra

Kalipé 5 gennaio teletrasporta gli spettatori di Rai 2 nella magica terra dell’Islanda. Ancora una volta di parla di paura, un sentimento di difesa legata ad una sensazione di pericola. E tira fuori da ognuno di noi l’energia per superare l’ostacolo.

Massimiliano Ossini si appresta ad entrare nelle viscere della montagna. Il conduttore oltrepassa la frattura oceanica. Alta 2-3mt fino a 15km è stata creata dalla rottura delle due placche terrestri: quella europea e quella nord americana.

Il conduttore si introduce all’interno di una camera magmatica di un vulcano.

Si ci sposta nella valle dove confluiscono le colate laviche del vulcano. Immagini apocalittiche ma al contempo molto suggestive.

La lava islandese è più fluida rispetto quella degli altri vulcani. Le eruzioni affascinano gli islandesi, come anche gli italiani rispetto ai propri vulcani. Vanno in onda le riprese delle varie fasi eruttive del vulcano.

Kalipé 5 gennaio diretta: il Cervino, la montagna perfetta

Masismiliano Ossini scala il Monte Cervino. Una delle montagne più belle è suggestive del nostro Paese. Prima tappa il rifugio Carrell, dove il conduttore raccoglie le storie e i racconti delle guide del luogo.

Una scalata impegnativa, che Massimiliano affronta con grande impegno e determinazione.