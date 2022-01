C’è posta per te 8 gennaio diretta: De Martino e Bonolis ospiti della prima puntata

Condividi su

C’è posta per te diretta 8 gennaio. Questa sera, Maria De Filippi condurrà la prima puntatadella nuova edizione del talk dei sentimenti. L’appuntamento è alle 21:25 su Canale 5 con le storie di vita dei protagonisti, tra sogni realizzati, amori, delusioni, litigi e riappacificazioni.

C’è posta per te diretta 8 gennaio: gli ospiti

Occhi puntati su Canale 5 questa sera in prima serata per l’inzio della nuova stagione di C’è Posta per Te, il fortunatissimo programma targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi che restituisce emozioni e sentimenti autentici.

Gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te 2022 sono Stefano De Martino (reduce dal successo di Bar Stella su Rai 2) e Paolo Bonolis, preso alla guida di una nuova edizione di Avanti un altro. Come ogni puntata ci saranno storie che strapperanno sorrisi e altre che invece emozioneranno e colpiranno dritte al cuore.

Si parte con l’ingresso di Paolo Bonolis a C’è Posta per te prima puntata. Maria De Filippi fa entrare Matteo, il protagonista della prima storia, che abita a Palermo. Quando aveva 15 anni gli fanno una diagnosi di un linfoma di Hodgkin.

Lui è qui per ringraziare i miei genitori. La normalità dell’anno passato in ospedale per le sue cure è stata restituita dai genitori. Maria invita Salvatore e Carmela ad andare in studio. Matteo ringrazia i suoi genitori dicendo loro che sono i suoi “superoi”.

I genitori di Matteo hanno saputo trasformare la paura in forza, ed è proprio quella che è servita al giovane per affrontare questa lunga battaglia contro una malattia subdola e vigliacca.

La lettera di Matteo ai genitori viene letta da Maria De Filippi. Un racconto di tutti i momenti più dolorosi, ma anche di quanto sia stato importante la presenza di due genitori così giusti e bravi. Poco per volta Matteo sta tornando alla normalità e questo lo devo molto anche a loro.

L’amore e le persone importanti sono le uniche cose importanti, questo è il grande insegnamento che ha tratto Matteo da questa esperienza. Paolo Bonolis incontra i genitori del ragazzo. “Non è una questione di genitorialità, ma affrontare le difficoltà con un sorriso, disinnesca la forza del male che si sta combattendo” commenta Paolo Bonolis.