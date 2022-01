Grande Fratello Vip 6 diretta 14 gennaio: Delia Duran, ospiti, eliminato, nomination

Condividi su

Grande Fratello Vip 6 diretta 14 gennaio. Alle 21.35 su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia, prende il via una nuova puntata con il reality show targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. Tanti gli avvenimenti, i colpi di scena, scontri e chiarimenti.

Grande Fratello Vip 6 diretta 14 gennaio: l’ingresso di Delia Duran

Finalmente entra Delia Duran. La moglie (al momento ‘in pausa’) di Alex Belli, finita la quarantena, farà tra poche ore il tanto atteso ingresso nella Casa di Cinecittà, per incontrare la sua rivale (o tale è stata per un frangente) in amore Soleil Sorge.

Scoppierà la pace o tra le due ci saranno nuovi scontri? Si parlerà ancora di come stanno andando gli amori sorti all’interno della Casa: Gianmaria-Federica, Sophie Codegoni-Alessandro Basciano, Lulù Selassié-Manuel Bortuzzo.

Insomma tanto da raccontare, e sono in tanti a chiedersi se Signorini parlerà anche dell’ultimo messaggio aereo ricevuto dalla Princess Lulù, inviato dalle sue fan per farle sapere che “l’Italia è con lei”, ma soprattutto “no razzismo”. Parole che lasciano intendere quanto il pubblico del Grande Fratello Vip abbia scelto da che parte stare.

Inizia la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore annuncia che a breve entrerà nella Casa di Cinecittà. Alfonso Signorini saluta i vipponi e inizia uno scambio di battute con Giacomo Urtis che sfoggia un outfit molto particolare.

Le tre gemelline di Shining: Katia, Soleil e Manila

Nel Confessionale le tre concorrenti realizzano una clip riprendendo proprio lo stile macabro delle originali. Loro si dipingono vere, ma sarà veramente così? Per Nathaly tutto sembra tornato alla normalità. Signorini ricorda che la cattiveria, quando è ironica, è sempre ben accetta.

I commenti dei concorrenti sulla vittoria di Nathaly alle scorse nomination sono stati diversi. C’è chi ha esultato, chi invece ha intuito la pericolosità che ormai ha la Caldonazzo, supportata dal pubblico. Katia è nuovamente sul piede di guerra e nota che ormai si è creato un gruppo molto nutrito di persone in contapposizione al suo.

Alfonso chiede di spiegare chi sono i gruppi. Nel gruppo di Katia ci sono: Davide, Giucas, Manila e Kabir, Soleil, Valeria, Carmen, Barù. Tutti gli altri fanno parte dell’atro gruppo. Sonia Bruganelli nota che il gruppo della Ricciarelli è composto da persone che hanno una storia nel mondo dello spettacolo, mentre dall’altra parte ci sono delle persone più giovani.

Manila contro Nathaly?

Secondo la Caldonazzo, l’ex Miss Italia nutrirebbe delle antipatie nei suoi confronti. “Ci sono persone che in questa finta pace cercano di tessere la tela” dice la Nazzaro su Nathaly. Secondo l’ex Miss Italia, l’ex del Bagaglino ha un approccio sbagliato nei confronti delle donne.

Manila dice che lei non ha mai avuto problemi con Nathaly, ma ad un tratto l’atteggiamento della Caldonazzo è cambiato. Nat spiega che tutto è avvenuto in seguito alla lite con Valeria Marini. Le due inziano a litigare anche in diretta.

Per Valeria, Nathaly non è del tutto sincera e convincente. “Non mi piace quando provoca” dice la Marini sulla Caldonazzo. Sulla querelle Manila-Nathaly, Sonia dice la sua. Le fa piacere che Manila, Katia, Soleil hanno fatto squadra e muro.

Adriana pensa che l’altro gruppo ha fatto squadra per fronteggiare una forza concorrenti. Signorini annuncia che Soleil è salva. Non sarà lei ad uscire questa sera dalla Casa del Grande Fratello Vip 6.

Delia Duran: chi è la moglie di Alex Belli?

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 è una modella molto famosa e conosciuta. Ed ha recitato anche al fianco di Gabriel Garko. In questi ultimi quattro mesi Delia ha mostrato il suo carattere volitivo. Alex dice che lei alterna momenti dolci a quelli più forti e intensi.

Delia è entrata nella nave dell’amore. La Duran rivela che la scorsa puntata era andata via prima della fine del collegamento, perché infastidita dalla battutina di Alex. La modella sembra determinata nell’iniziare questa avventura lontano da Alex.

Belli: “Combatti e fai vedere quello che sei, esponiti e sii te stessa“. “Se vuoi recuperare questo rapporto, sappi che devi riconcquistarmi” replica la Duran al marito. E ribadisce che le parole se le porta il vento, mentre lei ora vuole vedere i fatti.

Gianmaria e Federica: love story al capolinea

Federica ammette in Confessionale che Gianmaria sembra fosse alla ricerca di una storia. Alfonso chiede a Gianmaria se è innamorato dell’amore oppure è alla ricerca di una relazione al’interno della Casa. Con Federica sta bene.

Federica legge un post della sua amica Chiara, che spoilera il fatto che Federica è single, la persona che aveva lasciato furi rmai non c’è più. Gianmaria scopre che in Mistery c’è sua madre, Esmeralda.

Si passa in rassegna i principali avvenimenti della vita di Gianmaria. Le parole della madre svelano un Gianmaria più intimo. Figlio affettuoso, determinato e responsabile, soprattutto nei confronti della mamma. Antinolfi va in giardino dove finalmente potrà incontrare l’amata madre.

“Hai fatto conoscere delle parti di te che non conoscevo. Sei venuto allo scoperto nelle tue tante sfaccettature, sono più che fiera di te” dice la signora Esmeralda. “L’amore troverà te, sii più rilassato” prosegue la signora, che saggiamente mette in guardia il figlio sulle questioni sentimentali.