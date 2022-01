The Voice Senior diretta 14 gennaio: la semifinale

Condividi su

Venerdì 14 gennaio, dalle 21.25 su Rai 1 va in onda la semifinale di The Voice Senior, lo show dedicato agli over 60 condotto da Antonella Clerici.

Terminate le audizioni al buio, la scorsa settimana Loredana Bertè, Clementino, Orietta Berti e Gigi D’Alessio hanno dovuto eliminare molti componenti dei rispettivi team, riducendoli a sei membri per ogni squadra.

Il team di Loredana Bertè é attualmente formato da Carlo Andreoli, Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina, Michele Longo, Lina Savonà e Walter Sterbini.

Silvio Aloisio, Roberto Barocelli, Maria Gatti Pupa, Rosa Giannoccaro, Cosetta Gigli e Franco Tortora fanno parte della squadra di Orietta Berti.

Clementino invece ha scelto di tenere con sé Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi, Arthur Miles, Pino Puggelli e Russell Russell.

Il team di Gigi D’Alessio infine è composto da Claudia Arvati, Lalo Cibelli, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Annibale Giannarelli, Carmen Marchese e Fabrizio Pausini.

Nella penultima puntata solo tre concorrenti per ciascun team accederà alla finalissima del 21 gennaio.

The Voice Senior, diretta 14 gennaio, prima manche

Nella diretta del 14 gennaio Antonella Clerici dopo aver presentato i giudici illustra ai telespettatori come sono al momento composte le quattro squadre. Nella semifinale i coach i protagonisti si sfideranno con i brani assegnati dai rispettivi coach.

La conduttrice dà il via alla gara. Iniziano i primi tre componenti del Team Bertè. Sono Michele Longo, Donata Brischetto e Walter Sterbini. Michele Longo canta Per colpa di Chi? di Zucchero. Donata Brischetto invece interpreta Nell’Aria. Walter Sterbini propone il brano Sere Nere di Tiziano Ferro.

Al termine delle esibizioni Loredana Bertè sceglie di portare in finale Walter Sterbini e Donata Brischetto. Di conseguenza viene eliminato Michele Longo, che è comunque felice di aver avuto tale opportunità.

The Voice Senior, team D’Alessio, Clementino, Berté

E’ il turno del team di Gigi D’Alessio. Nella prima manche si confrontano Annibale Giannarelli, Claudia Arvati e Carmen Marchese. Il primo ad esibirsi è Annibale Giannarelli con il brano L’Immensità. Carmen Marchese interpreta Vivimi di Laura Pausini. Ultima a cantare è Claudia Arvati con (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin.

Gigi D’Alessio salva Claudia Arvati e Annibale Giannarelli. Elimina, a malincuore, Carmen Marchese.

Clementino nella sua prima manche schiera Vittorio Bonetti, Russell Russell e Marcella Di Pasquale. Il primo a cantare è Vittorio Bonetti che canta Azzurro nella versione di Paolo Conte. Marcella Di Pasquale interpreta La Casa del Sole, nella versione dei Pooh. Per Russell Russell il brano All night long di Lionel Richie.

Clementino decide di salvare Russell Russell e Marcella Di Pasquale. Eliminato ad un passo dalla finale Vittorio Bonetti.

E’ il momento del team di Orietta Berti. Si sfidano Franco Tortora, Rosa Giannoccaro e Cosetta Gigli.

Il primo ad esibirsi è Franco Tortora con Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Rosa Giannoccaro propone invece il brano Estate di Bruno Martino ma nella versione di Irene Grandi. Cosetta Gigli, che ha una gran passione per l’operetta, interpreta Con te partirò.

Orietta Berti salva Franco Tortora e Cosetta Gigli. Eliminata di conseguenza Rosa Giannoccaro.

The Voice Senior, diretta 14 gennaio, seconda manche

Nella seconda manche si inizia dal team di Gigi D’Alessio che porta sul palco Fabrizio Pausini, Piero Cotto con Beatrice Pasquali e Lalo Cibelli.

D’Alessio sceglie di iniziare con la prima coppia della storia di The Voice Senior, Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Duettano in You make me feel brand new dei Simply Red. Lalo Cibelli invece propone Che vita meravigliosa di Diodato. Fabrizio Pausini infine interpreta La Bohème di Charles Aznavour.

Fabrizio Pausini dedica la canzone Lei (sempre di Charles Aznavour) alla moglie Gianna, che nel frattempo lo ha raggiunto sul palco.