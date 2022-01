Amici 21, diretta della sedicesima puntata di domenica 16 gennaio

Condividi su

Oggi domenica 16 gennaio va in onda la sedicesima puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

Segui con noi la diretta su Canale 5 e Mediaset Play dalle ore 14.00.

Amici 21 puntata 16 gennaio – Anticipazioni

Si prospetta una puntata decisiva e ricca di colpi di scena quella di oggi, a differenza della scorsa che si è rivelata tutto sommato tranquilla. Stando alle anticipazioni, sono previste ben quattro eliminazioni: tre della categoria di canto e una per il ballo. Fiorella Mannoia si occuperà di stilare la classifica dei cantanti, successivamente avverrà una delle eliminazioni appena citate. La nota cantante non sarà la sola ospite di questa sedicesima puntata: Giorgia tornerà nuovamente negli studios di Amici, seguita da una delle nuove promesse della musica italiana Mara Sattei. Durante la puntata del 9 gennaio ha fatto ingresso nella scuola una nuova ballerina: Alice, e non è ancora finita perché, a quanto pare, anche oggi sono previsti nuovi ingressi.

Amici 21 puntata 16 gennaio Diretta – Cristiano viene eliminato

Maria De Filippi dà il via alla sedicesima puntata di Amici 21. La prima notizia della giornata riguarda la sfida tra Christian e Cristiano, ideata dalla produzione e accettata dai docenti di riferimento: rispettivamente Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. A rendere difficoltosa la sfida è la presenza dei tacchi per entrambi i ballerini, per questo Garrison, chiamato a giudicare i ragazzi, chiede di vedere un ulteriore ballo senza i tacchi. Christian si mostra sicuro di sé esibendosi nel suo cavallo di battaglia, caratterizzato da una forte presenza di break dance ed esplosività.

Il verdetto è giunto: Cristiano deve lasciare la scuola e Christian resta.

Seconda sfida – Elena e Paily eliminate

La seconda sfida riguarda la cantante di Elena e Paily, una ragazza individuata la scorsa settimana da Rudy Zerbi. La prima canta il brano Otto miliardi di persone di Frah Quintale, mentre la seconda Hai lei isole negli occhi di Tiziano Ferro. Colpo di scena: Rudy Zerbi decide di eliminare entrambe le ragazze, scelta sicuramente inaspettata per tutti.