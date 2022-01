Back to school Italia 1 – anticipazioni della terza puntata del 18 gennaio

Condividi su

Va in onda martedì 18 gennaio la terza puntata del nuovo programma Mediaset Back to School su Italia 1 alle ore 21.20. Il programma è iniziato il 4 gennaio 2022 e proseguirà per un totale di cinque puntate. Puoi recuperare le puntate precedenti su Mediaset Infinity.

Back to School – Il format

L’idea di Back to School è far ripetere l’esame di quinta elementare a 25 big della televisione italiana. Lo show è condotto da Nicola Savino e a partecipare sono proprio i 25 concorrenti che formeranno una vera classe. I partecipanti dovranno studiare e prepararsi all’esame grazie all’aiuto dei piccoli Maestrini, dodici bambini dai 7 agli 11 anni. Ogni personaggio sarà allievo di due maestrini e, dunque, si preparerà esclusivamente su due materie di riferimento. La Commissione d’esame, composta da veri docenti, li interrogherà su una delle materie affidate ad ognuno, e una a sorpresa. Dunque le figure protagoniste del gioco sono: i Ripetenti, i Maestrini, la Commissione.

Back to School terza puntata – Anticipazioni

Nella prima puntata i ripetenti che hanno sostenuto l’esame sono stati: Clementino, Eleonora Giorgi, Giulia Salemi, Nicola Ventola, Ignazio Moser e Vladimir Luxuria. Tutti promossi, tranne Nicola Ventola che infatti, ha dovuto successivamente ripetere l’esame. Dunque i concorrenti della seconda puntata sono stati: il rimandato Nicola Ventola, Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Flavia Vento e Scintilla. Proprio questi ultimi due sono stati rimandati. Nella terza puntata, i concorrenti saranno: Flavia Vento, Scintilla, Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci.

Il cast ufficiale e generale è il seguente: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.

Regia, cast tecnico e location

Il programma Back to School è una produzione RTI basata sul format “Back to school” di RTI. Gli ideatori sono Angelo Ferrari, Ilaria Dallatana, Francesca Canetta, mentre la regia è di Giampaolo Marconato e Cristiano D’Alisera. I restanti autori sono: Angelo Ferrari, Nicola Lorenzi, Dario Tajetta, Marta Marelli, Agata Gambuzza, Lorenzo Almansi, Federico Azzola, Fabio Umbro, Ferdinando Sorbo. Per quanto riguarda la produzione ci sono: Alessandro Lubrano, Annalisa Leo, Martina Meriggi, Paolo Cerruti, Luca Gallo, Lorenzo Giordano, Matteo Americo. Mentre i produttori esecutivi sono Bruno Saggioro di Mediaset e Laura Sartorelli di Blu Yazmine.

Le lezioni in classe si sono svolte presso il Collegio della Guastalla, a Monza, mentre lo svolgimento dell’esame finale presso lo Studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.