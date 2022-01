Italia’s got talent diretta 19 gennaio: Elio è il nuovo giudice

Condividi su

Oggi, mercoledì 19 gennaio su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW prende il via Italia’s got talent, la caccia ai migliori talenti del nostro Paese con la nuova edizione del grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. Elio affianca Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.



Il Talent debutta alle 21,30 su Sky questa sera mercoledì 19 gennaio con importanti novità, tra queste, l’ingresso in giuria di Elio, a voce della celebre band musicale Elio e Le Storie Tese.

Dopo dieci dischi, Elio è diventato un personaggio molto amato, che certamente sa riconoscere il talento. In giuria anche Federica Pellegrini, la “Divina”, Mara Maionchi, l’amatissima icona dell’industria discografica e della TV italiana e Frank Matano, comico e attore irresistibile.

Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello.Prende il via il nuovo appuntamento del talent show di Sky Uno. I giudici prendono posto. Elio ironizza “questa è la vetta più importante del percorso iniziato 40 anni fa“.