Don Matteo: ecco quando va in onda la tredicesima stagione su Rai 1 – anticipazioni

Rai 1 propone prossimamente Don Matteo 13. Si tratta del sequel della nota serie televisiva che per 12 stagioni precedenti è statA campione di ascolti nella collocazione del giovedì in prima serata su Rai 1.

Don Matteo è composto da 10 puntate. Le atmosfere sono a metà strada tra il giallo e la commedia.

Don Matteo 13 serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Vicario e Luca Brignone. Personaggi principali sono Don Matteo e il maresciallo Cecchini interpretati rispettivamente da Terence Hill e Nino Frassica. Nel cast, new entry, Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare nella città di Spoleto e zone limitrofe.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per Rai Fiction.

Don Matteo 13 serie tv – trama generale

Al centro della tredicesima stagione ritroviamo Don Matteo che però andrà via nel quinto episodio della serie, lasciando il testimone a Don Massimo.

Tra gli altri personaggi anche la capitana e il maresciallo che insieme a Don Matteo rappresentano il triangolo capace di formare un racconto dove leggerezza, commozione ed emozioni convivono.

Accanto a loro ci sono come sempre Natalina, Pippo e la piccola Ines. Torna in questa stagione anche il maresciallo Flavio Anceschi (Flavio Insinna). Anceschi è arrivato in città per una occasione speciale. Alla fine della precedente stagione Marco Nardi ha finalmente ricevuto il perdono di Anna dopo averla tradita. Ma non è riuscito a riavere il suo amore perché lei ha deciso di dare una opportunità a Sergio, aspettando che finisce di scontare la sua pena.

Ora Anna è in attesa di Sergio, pronta ad iniziare la loro vita insieme mentre Marco deve accontentarsi di essere soltanto il suo migliore amico.

L’arrivo di Valentina

A questo punto cominceranno ad intrufolarsi nella trama svariate complicazioni. Tra queste l’arrivo di Valentina, figlia di Anceschi e figlioccia del maresciallo Cecchini. Dietro l’apparenza di una ragazza allegra, la giovane nasconde un segreto che la fa soffrire.

Cecchini, con la comprensione di un padre, farà di tutto per aiutare Valentina a riconciliarsi con il suo passato. Marco si avvicina a lei, riscoprendo dei lati di se che non ricordava di avere. La piccola Ines intanto continua a vivere la sua vita in canonica con Don Matteo. In assenza di Sergio, Anna le ha fatto da mamma. E, proprio grazie a questo rapporto, finalmente capirà il significato del vero amore.

Quando va in onda

Don Matteo 13 è previsto in calendario su Rai 1 a partire dal prossimo 10 marzo 2022. Saranno complessivamente 10 puntate con la grande novità dell’uscita di Don Matteo, ovvero Terence Hill, e l’arrivo di Raoul Bova.

Don Matteo 13 serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie Don Matteo 13 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Terence Hill : Don Matteo

: Don Matteo Raoul Bova : Don Massimo

: Don Massimo Nino Frassica : Maresciallo Cecchini

: Maresciallo Cecchini Maria Chiara Giannetta : Capitano Anna Olivieri

: Capitano Anna Olivieri Nathalie Guetta : la perpetua Natalina

: la perpetua Natalina Maurizio Lastrico : pm Marco Nardi

: pm Marco Nardi Pietro Pulcini : Ghisoni

: Ghisoni Francesco Castiglione : Barba

: Barba Domenico Pinelli : Zappavigna

: Zappavigna Dario Aita : Sergio La Cava

: Sergio La Cava Aurora Menenti: Ines La Cava