Grande Fratello Vip 21 gennaio, diretta, Alex entra nella casa

Questa sera, 21 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip 21 gennaio, chiarimento Katia, Manila, Soleil

Inizia il programma. Alfonso preannuncia che Alex entrerà nella casa per confrontarsi con Delia e Soleil. “Ci sono rimasto male, non si può lasciare una persona per un tweet o un aereo dei fan” – spiega Belli.

Si passa poi subito a parlare dell’allontanamento che c’è stato tra Soleil, Katia e Manila. Le tre vip si sono divise dopo l’ingresso di Delia. La Sorge si è infatti sentita tradita dalle sue amiche ed alleate, che hanno confortato e conosciuto Delia. La situazione è molto tesa.

Soleil si dice molto ferita dal comportamento di Manila, che sembra essersi molto avvicinata a Delia e che sarebbe colpevole di aver consolato lei preferendola alla Sorge. Manila si difende, spiegando di aver tentato più volte di riavvicinarsi a Soleil, ma di aver trovato una porta chiusa dall’altra parte. Katia nega che ci siano state fratture tra lei e Manila e Soleil.

In attesa dell’entrata di Alex nella casa, vediamo come hanno trascorso questi giorni Delia e Soleil. Entrambe le vip sono molto confuse riguardo ai loro sentimenti, anche se la Sorge si mostra spavalda e fiera della complicità stabilita.

I Solex hanno ricevuto un aereo dai fan nel corso della settimana ed Alex si è lasciato andare all’ennesimo tweet dedicato a Soleil. Delia non ha apprezzato il reiterarsi di questo comportamento del marito, anche se si aspettava una simile reazione. “Da vomito” – commenta la Caldonazzo. “Anche noi. Alex deve smetterla, basta” – aggiunge Katia.

Alex e Delia si incontrano fuori dalla porta rossa. Belli tenta di spiegare alla moglie c’ho che prova per lei e le spiega di essere rimasto molto ferito dal fatto che lei abbia permesso agli altri vip di commentare il loro amore e “disprezzare” l’anello che è simbolo della loro unione e della loro libertà. Belli rivendica con orgoglio il loro amore “libero”. “Non è Delia Duran questa. Delia Duran è l’amore della mia vita” – dice Alex.

“Perchè ti ostini a fare tweet se sai che le fai del male?” – gli domanda Alfonso. “Non può essere un tweet il nostro problema. Non puoi far vacillare un matrimonio per una cosa così” – risponde Belli rivolgendosi a Delia.

“Ci sono tante forme di amore, ma lui continua a mancarmi di rispetto” – commenta la Duran. Alex si avvicina a lei e tenta di darle anche il suo anello, ma i due vengono divisi da un agente della sicurezza perchè stanno infrangendo le regole Covid. Se prendesse l’anello Delia rischierebbe l’eliminazione e quindi Alex promette di spedirglielo nella casa.

E’ il turno di Soleil, che incontra Alex in giardino. La Sorge gli chiede di prendere una posizione. “Alcune cose mi hanno lasciato un po’ confusa. Il motivo per cui sei uscito. Come mai e cosa è successo quando sei uscito. Perchè Delia si trova qui se hai provato a salvare il rapporto. Voci da fuori hanno urlato che è tutto un teatrino. Lei è entrata qui dentro dicendo cose pesanti. Vorrei che tu dicessi cosa pensi. Me lo devi per rispetto. Last but not least vorrei che tu prendessi una posizione” – gli dice Soleil.

“Io sto combattendo una battaglia incredibile, perchè il nostro rapporto ha un valore molto più alto. Lo vogliono mercificare qui dentro. Quando sono uscito ho trovato una donna che non riconoscevo più, una donna che si era persa. Il nostro rapporto non l’hanno capito. E’un amore totalmente diverso. Nel 2022 vogliono etichettare il nostro amore, ci vogliono inscatolare per forza” – risponde Alex.

“Alla luce della passione che metti nel parlare con Soleil, io mi chiedo cosa ci stai ancora a che fare con Delia. Si capisce benissimo che con Soleil hai un altro rapporto” – osserva Alfonso Signorini, che si rivolge a Delia dicendole: “Come fai a sopportare tutto questo, sono in imbarazzo per te”.

Delia rientra in casa e si confronta con Soleil. Entrambe le vip affermano di non aver capito dove voleva arrivare Alex. “Siamo sulla stessa barca tesoro” – dice Delia. “E’ tutto molto poco coerente” – osserva Soleil.

“Alex ha detto con Soleil cose di te e del vostro rapporto cose che se fossi al tuo posto non avrei mai voluto ascoltare. Non puoi sopportare una situazione del genere” – le fa notare Alfonso.

Adriana Volpe accusa Alex di aver fatto una “superca**ola”. Belli si infuria e la fronteggia, ma ha il microfono rotto e non si sente nulla. Risolto il problema tecnico, le parole di Alex sembrano comunque poco chiare.

Si passa a parlare di Manuel, che è fortemente in crisi e che a causa di alcuni problemi fisici sta pensando di abbandonare la casa. Nei giorni scorsi Bortuzzo ha dedicato una romantica lettera a Lulu.

“Mi fa sentire unica, mi fa sentire bellissima” – svela la Selassiè. “Ce l’ho sempre fatta grazie alla mia famiglia e ora so che ce la posso fare grazie ad una donna” – spiega Manuel. I due affermano di pensare alla convivenza fuori dalla casa.

“La prima olimpiade della tua vita l’hai già vinta. Ora devi vincere la seconda” – commenta Alfonso.

Si rientra dalla pubblicità e Signorini svela che durante la pausa c’è stato un durissimo scontro tra Alex ed Aldo Montano e Belli ha abbandonato lo studio. “E’ un provocatore di basso livello” – commenta Montano.

Momento nomination: Davide, Federica e Jessica sono salvi. Valeria e Giacomo sono eliminati.

Alex rientra in studio e dice di essere stato provocato da Aldo. “Sei un uomo piccolo così, sei un ometto. Sei veramente ridicolo” – gli risponde Aldo.