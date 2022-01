Avanti un altro pure di sera 23 gennaio diretta: ospiti e squadre

Condividi su

Avanti un altro! Pure di sera 23 gennaio: prende il via alle 21,25 su Canale 5 il secondo appuntamento del il game-show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Tanti gl ospiti che interverranno in puntata.

Avanti un altro pure di sera diretta 23 gennaio: le anticipazioni

Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Meteore e Specialisti. Per le due squadre scenderanno in campo anche Alvaro Vitali e Francesco Pannofino. Tra gli ospiti che porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà Ilona Staller