Stasera in tv lunedì 24 gennaio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 24 gennaio 2022. Su Raitre l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Cine34 il bellissimo film La vita è bella con Roberto Benigni.

Stasera in tv lunedì 24 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non mi lasciare. Elena (Vittoria Puccini) e Daniele vanno alla Casa Famiglia che ospitava Angelo; la psicologa lo descrive come un ragazzino forte, nonostante l’apparenza. Elena si reca poi a casa di Giulia, moglie di Daniele, per partecipare alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Elena e i suoi sono finalmente riusciti a entrare nella chat dove si vendono i ragazzini rapiti. Nascondendosi sotto un profilo fasullo, riescono ad ottenere un filmato di Angelo registrato nel luogo in cui è prigioniero. Scoprono così dove si trova, ma il carceriere riesce a fuggire con Angelo prima del loro arrivo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Continuano gli appuntamenti con il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Tra gli argomenti affrontati nelle ultime settimane, le mascherine, con un’inchiesta sulle FFP2, di cui il Governo ha imposto l’obbligo sui mezzi pubblici e non solo, imponendo la vendita a prezzo calmierato.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Con il romanzo “Addio alle armi”, Ernest Hemingway diventa un mito e continua a scrivere racconti straordinari e opere come “Morte nel pomeriggio” e “Verdi colline d’Africa”. Ne parlano scrittori e critici, con le letture di Alessio Vassallo.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. L’emergenza sanitaria continua a innescare polemiche relative ai provvedimenti decisi dall’Esecutivo presieduto da Mario Draghi. Anche stasera Nicola Porro cerca di fare il punto, commentando con il contributo dei suoi ospiti la situazione nelle scuole, negli hub vaccinali e nel mondo del lavoro.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Continuano gli ottimi ascolti per la puntata del lunedì del reality condotto da Alfonso Signorini. La sua versione celebrity ottiene uno share superiore al 21%. Nonostante l’entrata nella Casa del conduttore lo scorso 7 gennaio per raffreddare gli animi, le polemiche non tendono a diminuire.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Anche stasera scienza, storia, mistero e avventura nel programma condotto da Roberto Giacobbo giunta alla sesta puntata delle 13 previste. Giacobbo ha debuttato in tv nel 1999 con la trasmissione di divulgazione scientifica “Stargate – Linea di confine” in onda su La7 fino al 2003.

Su La7, alle 21.15, Speciale Tg La7. In occasione della prima votazione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in programma oggi, va in onda uno speciale a cura del Tg di La7 che racconta gli avvenimenti odierni e fornisce retroscena e commenti.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. L’ossessione per il cibo ha portato Julian a un aumento smisurato del suo peso. Ora purtroppo fa fatica anche ad uscire di casa e la situazione in famiglia non è rosea. Per salvare il suo matrimonio, Julian dovrà faticare molto.

I film di questa sera lunedì 24 gennaio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Tommy Wirkola, Seven sisters, con Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close. Sette gemelle vengono cresciute segretamente dal nonno, in una società che pretende solo figli unici. La loro esistenza pianificata entra in crisi quando uno di loro scompare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1971, di Michael Winner, Chato, con Charles Bronson, Jack Palance. Il pellerossa Chato fugge dopo aver ucciso per legittima difesa uno sceriffo. Quando, però, i bianchi si vendicano sulla sua famiglia, l’uomo torna e scatena la sua furia.

Su Tv8, alle 21.45, il film d’azione del 2012, di Roland Emmerich, Sotto assedio – White house down, con J. Foxx, C. Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A man apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di T. Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80, l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1997, di Roberto Benigni, La vita è bella, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini. Seconda Guerra Mondiale. L’ebreo Guido, la moglie Dora e il figlio Giosuè vengono deportati in Germania. Per proteggere il bimbo dagli orrori del lager, lui finge che si tratti di un gioco.

Stasera in tv lunedì 24 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2021, I delitti del Barlume – A bocce ferme, con Filippo Timi. In punto di morte, l’industriale Corradi aggiunge alle sue ultime volontà la confessione di avere ucciso, anni addietro, il padre Camillo. Viviani e la vicequestore Martelli indagano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Florian Zeller, The Father – Nulla è come sembra, con Anthony Hopkins. Anthony ha 80 anni e rifiuta ogni tipo di assistenza. Ma lui ha veramente bisogno di aiuto: la sua mente comincia a vacillare e a non riconoscere più l’amata figlia Anne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Will Gluck, Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga. Il coniglio Peter decide di lasciare il giardino e avventurarsi in un ambiente più metropolitano. L’esperienza in città gli permetterà di crescere e capire cosa vuole fare in futuro.