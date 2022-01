Striscia la Notizia, Enrico Lucci nuovo inviato: racconterà la ‘corsa al Colle’

Condividi su

Enrico Lucci entra nel cast del tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia. L’ex inviato de Le Iene seguirà per il programma targato Mediaset di Antonio Ricci un evento eccezionale: le elezioni del Presidente della Repubblica. A partire dal 24 gennaio 2022.



Striscia La Notizia, arriva Enrico Lucci

Antonio Ricci mette a segno un colpaccio facendo entrare nella squadra del popolarissimo tg satirico di Canale 5, l’amatissimo ex volto de Le Iene.In diretta da Roma, Lucci sarà appostato all’ingresso del Parlamento per raccontare con l’ironia il sarcasmo che lo contraddistinguono la corsa al Quirinale.

Il 24 gennaio il Parlamento infatti si riunirà in seduta comune per eleggere il prossimo Capo dello Stato. L‘ex Iena racconterà le reazioni dei protagonisti e non solo. Questo spazio di Striscia la Notizia dedicato alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica sarà solo uno degli appuntamenti che Mediaset ha riservato alla ‘corsa al Colle’.

Per l’evento speciale infatti ci saranno dei programmi dedicati.

Enrico Lucci ingresso a Striscia La Notizia: quando

Il debutto di Enrico Lucci a Striscia La Notizia è fissato a lunedì 24 gennaio, alle 20:35. Un appuntamento tanto atteso anche per ritrovare un po’ di leggerezza nella narrazione di argomenti di tale portata. Lucci noto al pubblico per i suoi servizi televisivi e i suoi commenti semiseri alle notizie del momento (che riguardano temi vari) torna dunque a Mediaset.

Classe 1964, dopo aver conseguito il diploma di ragioneria si laurea in Lettere con indirizzo in Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Roma (da studente fu anche uno dei principali esponenti del movimento studentesco della Pantera).

Chi è Enrico Lucci

Lavora poi per diversi anni al giornalismo televisivo locale. Enrico ha debuttato sulle reti nazionali nel 1993, quindi ha proseguito con collaborazioni su Rai e Mediaset. Tra i suoi programmi “Scirocco”, “Il Giro d’Italia”, “Feste e Vacanze”.

Nel 1997 ha realizzato il suo primo servizio per “Le Iene” su Italia 1. Sempre su Italia 1, nel 2000, ha condotto “Vacanze” e, nel 2002, “Lotta di Classe”. Nel 2003 ha pubblicato con Mondadori il romanzo “Tutto può ancora accadere (aspettando Tony Randine)”.

Il 2016 segna il suo ritorno in Rai con “Nemo – Nessuno escluso” in prima serata su Raidue. Nel 2019, sempre su Raidue è al timone di “Realiti – Siamo tutti protagonisti” ed è entrato a far parte del cast di “Quelli che il calcio”.