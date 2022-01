Avanti un Altro! pure di sera diretta 30 gennaio: terza puntata, Artisti contro Manie

Condividi su

Domenica 30 gennaio, dalle 21.25 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Avanti un Altro! pure di sera con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nel terzo appuntamento del game show si sfidano due squadre, Artisti vs Manie, capitanati da Enzo Paolo Turchi e Pago. Presenti però anche molti ospiti tra i quali Iva Zanicchi, che leggerà le domande per i concorrenti.

Avanti un Altro! pure di sera, diretta 30 gennaio, Artisti vs Manie

Nella diretta del 30 gennaio di Avanti un Altro! Pure di sera Paolo Bonolis saluta il pubblico in studio. Spiega che in questo appuntamento si sfidano gli Artisti contro Manie. I concorrenti entrano sulle note di una canzone interpretata da Luca Laurenti.

Il primo concorrente è Enzo Paolo Turchi, che continua ad insegnare danza, anche all’estero. E’ il capitano della squadra degli Artisti. Le prime domande vertono su Michelangelo, Matisse. Fornisce la risposta errata a due domande di fila.

Il prossimo è Augusto, cantante neomelodico, che indossa un abbigliamento stravagante. Sceglie dal Salottino Laura Cremaschi, la Regina del Web. Sbaglia la risposta.

E’ il turno di Valeria Viva, che viene dal Salento. Si è sposata in Maremma e sogna di diventare poetessa. Ha realizzato anche brani musicali. La signora si lascia portare un leggio per recitare dei versi. I quesiti riguardano gli “artisti del crimine” riferiti al mondo del cinema. Vengono citati film come La Banda degli Onesti, Prova a prendermi. Valeria può riprovarci.

Avanti un Altro! pure di sera, Iva Zanicchi

Gabriele, ha 26 anni e viene da Galciana, frazione di Prato. E’ un videomaker, lavora nel servizio civile e nel tempo libero si dedica alla sua vera passione, la musica. E’ single. Canta un brano in inglese ma è stonato.

Entra in studio Iva Zanicchi perché le domande riguardano lei.