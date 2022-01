Stasera in tv lunedì 31 gennaio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 31 gennaio 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Italia 1, Freedom – Oltre il confine con Roberto Giacobbo.

Stasera in tv lunedì 31 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Non mi lasciare. Mentre Elena (Vittoria Puccini) è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono che Andrea, il carceriere di Angelo, si è rifugiato a Milano e così lo vanno a cercare. Il criminale, però, riesce ancora a scappare, ferendo uno degli uomini della task force. A seguire l’ultimo episodio: Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c’è stato, la drammatica storia degli abusi nell’orfanotrofio. Il sospetto che i pedofili di ieri siano gli stessi di oggi si fa certezza. Ma eventi inattesi rimetteranno in discussione l’ultimo capitolo delle indagini.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ottiene sempre buoni ascolti, conquistando uno share superiore all’8%. Il pubblico televisivo continua ad apprezzare l’assortimento settimanale di inchieste e reportage sul mondo della politica, dell’economia, delle Istituzioni e del mercato globale.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Prosegue il racconto della vita di Ernest Hemingway. La sua è una storia avventurosa: va a Cuba, in Africa e in Spagna come reporter durante la guerra civile. Alessio Vassallo legge alcuni brani dei suoi collaboratori.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La trasmissione di Nicola Porro fornisce come di consueto un quadro aggiornato e mai banale della situazione politica ed economica del nostro Paese. Questa sera il conduttore e i suoi ospiti si soffermano inevitabilmente sull’emergenza sanitaria, senza però trascurare le tensioni del Parlamento.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Nella settimana di Sanremo questa è l’unica puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Nonostante abbia lasciato il reality il 13 dicembre, Alex Belli è comunque al centro dei pensieri dei concorrenti della Casa. La diretta per sapere cosa succede minuto per minuto è su Mediaset Extra.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Tra avventura, indagine e mistero, continua il viaggio di Roberto Giacobbo. Le telecamere ci portano, tra l’altro, in Portogallo per scoprire i segreti del magnifico Palazzo Regaleira di Sintra. E poi, in Sicilia alle spettacolari Gole dell’Alcantara. Infine, si torna a parlare di mummie con Zahi Hawass.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Bianca deve affrontare la sua seconda operazione, ed è tranquilla perché si trasferirà a casa del suo fidanzato che la sosterrà nei momenti più difficili. Ma all’ultimo lui cambia idea e i progressi di Bianca potrebbero andare perduti.

I film di questa sera lunedì 31 gennaio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2016 di J.D. Dillard, Sleight – Magia, con Jacob Latimore, Seychelle Gabrie. Dopo la morte della madre, l’illusionista Bo intraprende attività illegali per sopravvivere. Quando uno spacciatore rapisce la sorellina, userà le sue abilità di mago per ritrovarla.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1976, di Tom Gries, Io non credo a nessuno, con Charles Bronson. Un’epidemia decima i soldati a guardia di una miniera. I medicinali dovrebbero arrivare con un treno. Si scopre, però, che il carico è di armi per gli insorti.

Su Nove, alle 21.15, il film di fantascienza del 1998, di Michael Bay, Armageddon – Giudizio finale, con Bruce Willis. Un gigantesco asteroide minaccia la Terra. Dopo varie ricerche, la Nasa affida la missione di salvataggio a Harry, un esperto di perforazioni petrolifere e alla sua squadra di operai.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di e con Keanu Reeves, Man Of Tai Chi. Il giovane “Tiger” Chen Lin-Hu viene coinvolto da un uomo senza scrupoli in un torneo di arti marziali ai limiti della legalità. L’obiettivo è quello di trasformarlo in un killer.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80 l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Oliver Hirschbiegel, Diana – La storia segreta di Lady D, con Naomi Watts. Gli ultimi due anni di vita della principessa di Galles. Dalla sua relazione con il cardiochirurgo Hasnat Khan all’incontro con Dodi Al-Fayed, fino alla sua tragica morte.

Stasera in tv lunedì 31 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Simone Godano, Marilyn ha gli occhi neri, con Stefano Accorsi, Miriam Leone. Clara e Diego frequentano un centro per la riabilitazione di persone con disturbi comportamentali. Come terapia, entrambi vengono incaricati di gestire un ristorante.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Jean-Stéphane Sauvaire, Una preghiera prima dell’alba, con Joe Cole. La vera storia del pugile inglese Billy Moore, rinchiuso nella prigione più famigerata della Thailandia. In un mondo di droga e violenza, si ritrova a combattere nei tornei di muay thai.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards. Per salvare la vita a un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di D. Zirilli, Crossing Point – I signori della droga, con Shawn Lock. Michael e Olivia sono in vacanza a Baja. La donna però viene rapita da un trafficante di droga, che obbliga Michael a contrabbandare uno zaino pieno di cocaina.