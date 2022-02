Sanremo 2022 diretta 2 febbraio: ospiti ed esibizioni

Condividi su

Questa sera, mercoledì 2 febbraio, alla 20.50 su Rai 1 prende il via la diretta della seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Conduce per il terzo anno di fila Amadeus. Ad esibirsi questa volta saranno 13 cantanti. Ospiti Checco Zalone e Laura Pausini.

Sanremo 2022 seconda serata diretta: ordine uscita e ospiti

L’Ordine di esecuzione dei 13 artisti in gara è il seguente: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even, Highsnob e Hu.

Le canzoni saranno votate dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio), alla fine della serata si avrà così la classifica della seconda serata. In seguito ci sarà una classifica generale congiunta di tutte e 25 le canzoni in gara.

Gli ospiti di Sanremo 2022 seconda serata saranno Checco Zalone e Laura Pausini che presenta il nuovo singolo, Scatola. La co-conduttrice della seconda serata è Lorena Cesarini.

Prende il via la seconda serata di Festival di Sanremo 2022. Amadeus saluta il pubblico. Si inizia con un omaggio a Monica Vitti, la cui scomparsa è un lutto non solo per il mondo dello spettacolo ma anche per l’intero Paese.

Il conduttore prosegue leggendo la classifica provvisoria della sala stampa. Sul podio al terzo posto Dargen D’Amico, al secondo posto La Rappresentante di Lista, al primo posto Mahmood con Blanco.

Sanremo 2022 diretta 2 febbraio: Sangiovanni

Inizia la gara. Il primo cantante ad esibirsi è Sangiovanni. Un cantante molto amato dai giovanissimi, anche per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il suo brano è Farfalle.