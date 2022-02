Sanremo 2022 diretta 3 febbraio: sul palco Cesare Cremonini e Anna Valle

Condividi su

Giovedì 3 febbraio su Rai 1 va in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Amadeus questa sera è affiancato da Drusilla Foer. Salgono sul palco tutti i protagonisti della 72° edizione che ripropongono per la seconda volta il loro brano in gara.

Il conduttore accoglie inoltre numerosi ospiti. Si tratta di Cesare Cremonini, Anna Valle, Roberto Saviano, Martina Pigliapoco.

Gaia invece sale a bordo della Nave da Crociera accanto ad Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Sostituisce i Coma Cose, positivi al Covid.

Sanremo 2022, diretta 3 febbraio, la terza serata

Nella diretta della terza serata di Sanremo 2022 Amadeus dopo aver ringraziato l’orchestra del Festival ci tiene ad omaggiare Sergio Mattarella, che oggi ha prestato giuramento al Quirinale in quanto riconfermato come Presidente della Repubblica. Il conduttore spiega che Mattarella fu tra i fortunati ad assistere all’ultimo concerto di Mina. Per tale ragione l’Ariston gli Grande, Grande, Grande.

Amadeus ricorda ai telespettatori la prima classifica generale. Sul podio attualmente Elisa, Mahmood & Blanco, La Rappresentante di Lista. Ultimi Yuman, Tananai, Ana Mena. Oggi le 25 canzoni in gara vengono votate dal Pubblico e la Giuria Demoscopica.

La prima cantante ad esibirsi è Giusy Ferreri con il brano Miele, dalle atmosfere romantiche e retrò. Racconta del ritorno di un amore.

Secondi cantanti in gara Highsnob & Hu con Abbi cura di te. Canzone struggente che racconta di un amore giunto al capolinea. I protagonisti augurano però il meglio all’ex partner.

Amadeus raggiunge la platea per avvicinarsi ad Elisa Balsamo, medaglia d’oro ai Campionati italiani di ciclismo su pista.

E’ il turno di Fabrizio Moro con Sei tu. Il testo è dedicato a quella persona speciale che riesce a renderci migliori, perdonando gli errori del passato.

Aka 7even invece interpreta Perfetta così, inno all’accettazione e alla valorizzazione del proprio corpo nonostante dei difetti estetici.

Sanremo 2022, Drusilla Foer, le altre esibizioni

Amadeus accoglie sul palco dell’Ariston Drusilla Foer che lo affianca nel ruolo di co-conduttrice. Inizia un simpatico sketch nel quale la Foer essendo a Sanremo pretende di cantare. Dopo aver risposto a tono con pungente ironia, annuncia il prossimo artista in gara.

Si tratta di Massimo Ranieri che propone Lettera di là dal mare. Racconta di un viaggio lungo ed estenuante ma ricco di speranze per il futuro.

Si cambia genere con il brano dance Dove si balla di Dargen D’Amico, inno alla lotta contro la noia e alla voglia di rinascere dopo la pandemia. Riesce a coinvolgere tutti i presenti all’Ariston.

Settimo protagonista è Irama con il suo brano d’amore, dalle atmosfere struggente, dal titolo Ovunque Sarai. Dopo essere stato costretto lo scorso anno ad esibirsi con un’esibizione registrata, nella 72° edizione è riuscito a tornare sul palco dell’Ariston.

Super ospite Cesare Cremonini

Amadeus accoglie Cesare Cremonini, che sale per la prima volta sul palco dell’Ariston. Interpreta i brani Nessuno Vuole Essere Robin, Marmellata 25, Logico, La nuova stella di Broadway, Poetica. Standing ovation da parte degli spettatori del teatro. Tutti in piedi per applaudire il cantautore bolognese. Tornerà più tardi.

Dopo il collegamento con Rai Radio 2, si esibiscono Ditonellapiaga e Donatella Rettore con Chimica. Brano irriverente che racconta uno dei fattori più importanti nell’attrazione tra due persone.

Nono protagonista è invece Michele Bravi con la ballata Inverno dei fiori. Racconta di un rapporto d’amore complicato, segnato però dalla voglia di ritrovarsi.

Prossimo cantante ad esibirsi è Rkomi con la canzone Insuperabile, dedicato ad un amore adrenalinico che non conosce confini e misura.

E’ il turno di Mahmood & Blanco con Brividi, brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify in Italia. Brano incentro sull’eterna sensazione di sbagliare in amore, in un rapporto di coppia che andrebbe vissuto in modo puro e libero.

Raggiunge il palco Drusilla Foer che interpreta Zorro. Dopo aver tolto baffi, maschera, cappello e mantello annuncia il prossimo artista. E’ Gianni Morandi con Apri tutte le volte, inno alla vita dopo un periodo buio per il mondo intero a causa della pandemia.

Torna Cesare Cremonini che regala al pubblico il suo nuovo singolo che si intitola La ragazza del futuro. Prima di andare via canta anche 50 Special, brano indimenticabile dei Lunapop che travolge l’Ariston.

Sanremo 2022, terza serata, prosegue la gara, Roberto Saviano omaggia Falcone e Borsellino

E’ il turno di Tananai che canta Sesso occasionale. Il protagonista del testo dopo aver avuto alcuni rapporti fugaci, ha il desiderio di avere una relazione affettiva stabile.

Quattordicesima protagonista di Sanremo 2022 è Elisa con O forse sei tu. Descrive l’amore che si prova per la persona che si ha accanto.

Sale sul palco Roberto Saviano, che rende omaggio, con un monologo, a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ricordando la Strage di Capaci (23 maggio 1992) e la Strage di Via D’Amelio (19 luglio 1992). Negli attentati, oltre ai due magistrati, persero la vita anche degli uomini delle rispettive scorte e Francesca Morvillo, moglie di Falcone.

Amadeus si collega con Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Ospitano sulla Nave da Crociera Gaia, che propone Cuore Amaro.

Si torna alla gara con La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao; un saluto che può assumere molteplici significati.

Drusilla Foer annuncia Iva Zanicchi con la canzone Voglio Amarti, dichiarazione d’amore carico di romanticismo.

Il prossimo artista ad esibirsi è Achille Lauro in Domenica, accompagnato dalle coriste dell’Harlem Gospel Choir.

Sanremo 2022, Anna Valle, le ultime esibizioni

Sale sul palco Anna Valle, protagonista della nuova fiction di Rai 1 Lea, un nuovo giorno, in onda da martedì 8 febbraio. Interpreta l’infermiera nel reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara.

L’attrice, nonché ex Miss Italia, annuncia il prossimo artista in gara. E’ Matteo Romano con Virale.