Masterchef diretta 3 febbraio: Mystery box, Invention test, eliminati

Questa sera, giovedì 27 gennaio 2022 , alle ore 21,15 su Sky Uno andrà in onda la sesta puntata di Masterchef Italia 11, ecco la nostra diretta. I concorrenti si sfidano, piatto dopo piatto, per conquistare il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. A giudicarli tre eccellenze della ristorazione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.



Masterchef diretta 3 febbraio: anticipazioni

MasterChef Italia è il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

La Mystery Box dei nuovi episodi – attesi per giovedì 3 febbraio su Sky e in streaming su NOW – avrà come protagonisti i tuberi, i comuni e altri più particolari, e con gli stessi dovranno preparare un piatto degno della cucina di MasterChef Italia.

Durante l’Invention Test arriverà tra i fornelli Enrico Costanza, “giardiniere culinario stellato”. Per la prova in esterna i concorrenti di MasterChef Italia potranno infatti cucinare per la troupe di Blocco 181, la nuova serie Sky Original.

Si tratta della prima in-house Sky Studios, realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film, ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia, in arrivo prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

I concorrenti dovranno cucinare per gli attori, tra cui i protagonisti Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero, Alessio Praticò e il rapper Salmo. Per la sfida speciale arriverà in studio la Chef Elide Mollo del ristorante “Il Centro” di Priocca (Cuneo).

Masterchef diretta 3 febbraio: Mystery Box

Si inizia il nuovo appuntamento con la mystery box a tema tuberi. I ragazzi raccontano un po’ della loro vita e del loro privato, le loro esperienze negativa, insomma il loro mondo dentro, che non viene mostrato alle persone. I giudici chiedono ai ragazzi cosa di sé stessi la gente non riesce a cogliere.

Secondo Pietro i tuberi non sono nulla di appetitoso a prima vista. Manioca, rafano, rapa bianca, rutabaga, zenzero, taro, topinambur etc. 45 minuti per preparare il piatto per vincere la Mistery Box. Bruno Barbieri dice che rafano e zenzero sono i tuberi che lo rappresenta.

Dalia ha avuto dei problemi durante la preparazione. Cannavacciulo si complimenta con Christian per la sua voglia di fare e del migliroamento che sta facendo. Carmine è molto soddisfatto del suo piatto. Il primo piatto che degustano i giudici è quello di Christian.

Un piemontese che torna dal brasile è il titolo del suo piatto, che sembra proprio convincere i giudici. Il secondo piatto è quello di Carmine. Il titolo della preparazione è Terra. Tanti elogi per lui, per la sua bravura e creatività a solo 18 anni.

La terza è Mime con Il giardino dell’imperatrice giapponese. Christian è il vincitore della Mystery Box.

Invention Test

Arriva Enrico Costanza “Il giardiniere culinario”. Lo chef presenta una serie di piante officinali con cui i concorrenti dovranno realizzare delle preparazioni. Ocimum Sanctum gli indiani, ad sempio, la tengono a casa per proteggersi dalla sfortuna.

Christian potrà assegnare un ingrediente diverso ai propri compagni, potrà anche decidere se dovranno preparare un piatto dolce o salato. Christian procede con le attribuizioni. Christian sfrutta il suo vantaggio per mettere in difficoltà alcuni aspiranti chef.

45 minuti di tempo per fare la spesa e preparare un piatto dolce o salato. I ragazzi sono molto concentrati. La gara è davvero difficile. Il primo assaggio è quello del piatto di Christian, poi è la volta di Elena, Polone, Nicky (ha utilizzato una patata che non si é cotta), Pietro (non convince).

E’ la volta di Federico, Tracy e Mime. Poi arrivano Lia e Elena. Il piatto di Carmine è stato giudicato piatto, anche se il gusto c’è. Il piatto che si aggiudica l’Invention test è Mime. Tra i piatti peggiori c’è quello di Carmine, Pietro, Tracy.

Pietro va via da Masterchef.

Masterchef diretta 3 febbraio: la prova in esterna

i concorrenti di MasterChef Italia potranno infatti cucinare per la troupe di Blocco 181, la nuova serie Sky Original, la prima in-house Sky Studios, realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film. E’ ambientata tra le comunità multi etniche presenti in questa città.

Bruno Barbieri incontrerà anche Salmo. Le brigate cucineranno su due food truck. Mime (blu)sceglie come capitano dell’altra brigata Christian (rossa). Carmine e Lia scelgono il blu, così come Elena e Nicky. Polone, Dalia, Carmine e Tracy nella brigata rossa.

I ragazzi decidono il menu da preparare. C’è grande trepidazione, i ragazzi spiegano le scelte adottate. Polone è molto concentrato. Mime cerca di mantenere la calma e gestire le problematiche della brigata. Cannavacciulo suggerisce a Christian di usare la grisglia per cucinare le verdure.

In questa prova il tempo sarà determinante. Chef Barbieri che dirige Salmo: na scena da far sognare. Solo un’ora di tempo per la pausa dal set. Per la brigata rossa si evidenziano le prime difficoltà, ma Christian coordina il lavoro dei suoi compagni. I lavoratori del set sono andati in pausa: è ora di impiattare e servire.

Bruno va in giro per i tavoli e chiede ai commensali le loro preferenze. vincono i blu. I rossi dovranno andare al Pressure test. 22 voti contro i 13 dei rossi, portano i blu in balconata. La chef Elide Mollo svelerà ai ragazzi il fritto alla piemontese.

Ogni 10 minuti devono servire i piatti. Dalia si rende conto di no aver fatto bene le preparazioni del primo vassoio. Polone ha problemi con la piastra. La prova del fritto è stata sorprendente e complita. Chi dovrà togliersi il grambiule?

Christian e Carmine hanno fatto un ottimo lavoro. Tracy sale in balconata, mentre Polone e Dalia hanno fatto male. Dalia esce da Masterchef.