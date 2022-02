Amici 21 diretta 6 febbraio: Cosmary eliminata

Condividi su

Oggi domenica 6 febbraio, dopo lo stop della scorsa settimana causa Covid, va in onda la nuova puntata di Amici 21 di Maria De Filippi. Segui con noi la diretta su Canale 5 e Mediaset Play dalle ore 14.00.

Amici 21 diretta 6 febbraio: sfida Cosmary

Inizia la diretta della puntata di Amici 6 febbraio. Veronica Peparini annuncia che vuole fare una sfida immediata. Alessandra Celentano tiene a precisare che stima molto Cosmary, una ragazza che si è molto impegnata. Lo sfidante si chiama John Eric. Garrison giudica la sfida.

Proprio quest’ultimo ha fatto entrare la ballerina in sfida. Garrison decide che Cosmary non è pronta per il serale, quindi entra un nuovo ballerino ad Amici.

Il nuovo allievo sarà allievo di Veronica Peparini. Alessandra Celentano mette in sfida Mattia. La professoressa ritiene ingiusto che il ballerino a causa di un problema di salute non possa mai ballare. Sencondo Raimondo, Alessandra vuole Mattia via prima dal finale.

Todaro ad Alessandra Celentano: “Sei imbarazzante”, lei replica:”Sei un cafone”. Tra i due professori un’escalation di insulti, mai sentiti prima d’ora. Todaro sottolinea il fatto che Celentano voglia approfittarsi del fatto che Mattia non sia al massimo delle sue potenzialità, quindi avere la scusa per eliminarlo.

Anche la seconda sfida sarà valutata da Garrison. Leonardo è il ballerino scelto dalla Celentano per confrontarsi con Mattia. La Celentano annulla la sfida proprio per le condizioni di salute di Mattia. La docente comunque dà il banco a Leonardo.

Tra Raimondo e Alessandra volano parole pesanti. La tensione è alta.

La sfida di canto

Entra in studio Carlo Verdone, che giudicherà la prossima sfida.