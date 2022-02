Bruno Barbieri Sosia, il docufilm dal 9 febbraio su Sky

Condividi su

Arriva questa sera, mercoledì 9 febbraio, alle 20:10 su Sky e in streaming su NOW, in prima tv assoluta, Bruno Barbieri – Sosia. Si tratta del docu-film che ha come protagonista lo Chef pluristellato, tra i giudici di MasterChef Italia ed esigentissimo esperto di hôtellerie per 4 Hotel. È il primo progetto cinematografico in cui è impegnato Chef Barbieri in 40 anni di carriera.

Il docu-film, diretto da Salvo Spoto, è la prima co-produzione cinematografica di Realize Networks, la «Talent Agency» #1 del mondo food, fondata nel 2008 da Pasquale Arria, insieme a Lampare Film.

Bruno Barbieri Sosia, dal 9 febbraio su Sky

Bruno Barbieri – Sosia nasce da un’idea di Salvo Spoto, da 7 anni personal manager dello Chef, e dello stesso Barbieri. In particolare l’idea è nata nel corso di un viaggio in Giappone. Si parte dal racconto del rapporto di amore e odio che Chef Barbieri ha con il suo sosia. Poi il docu-film porta lo spettatore all’interno di un viaggio psicologico dalle tinte noir, pieno di sorprese.

Sono previste interviste e contributi dei sosia di personaggi molto conosciuti in Italia e nel mondo. Tra gli altri, J-Ax, Francesco Gabbani, Freddie Mercury, Monica Bellucci, Jack Nicholson, Tom Cruise.

Il racconto dai risvolti inaspettati, pone l’attenzione sulla condizione di sosia che alcune persone si ritrovano a vivere a volte volontariamente. Infatti lo fanno per emulazione o ammirazione, a volte per divertimento, a volte anche inconsapevolmente.

I progetti del protagonista

Bruno Barbieri si allontana per un po’ dal giudice tra i fornelli di MasterChef Italia in onda ogni giovedì sera su Sky e in streaming su NOW. Ed è in attesa di indossare l’abito di severo esperto di alberghi per 4 Hotel che torna prossimamente, sempre su Sky e NOW.

Intanto questo nuovo programma è la conferma di una sua tendenza naturale. Da sempre lo Chef ama osare e sposare nuovi progetti, andando sempre alla ricerca di sfide inaspettate. E questa volta ha deciso di abbracciare il mondo del cinema attraverso una produzione totalmente indipendente.

Bruno Barbieri Sosia riconoscimenti

E' stata premiata come Miglior Lungometraggio nell'ambito della V edizione del Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento. Ha ricevuto il premio come Miglior Lungometraggio e il premio Globus Magazine al Festival State aKorti XIV.

E’ stata premiata come Miglior Lungometraggio nell’ambito della V edizione del Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento. Ha ricevuto il premio come Miglior Lungometraggio e il premio Globus Magazine al Festival State aKorti XIV.

Ha ottenuto anche due riconoscimenti all’International Tour Film Fest di Civitavecchia con l’ITFF Special Award per Bruno Barbieri e l’ITFF Cinema Project Award per Salvo Spoto. Ed infine il Premio Speciale al Festival della Bugia di Le Piastre (PT).