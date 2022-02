Stasera in tv mercoledì 9 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 9 febbraio 2022. Su Raitre l’attualità con Chi l’ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli. Su Rete 4 l’attualità con Zona Bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv mercoledì 9 febbraio 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Costretta a posticipare di una settimana la prima puntata del 2022, Federica Sciarelli è tornata in onda lo scorso 19 gennaio con un ottimo risultato d’ascolto, superiore addirittura a quello di Raiuno, che trasmetteva un film in prima tv. Per contattare la redazione con WhatsApp il numero è 3453131987.

Su Rai 5, alle 21.15, In scena – Il mondo di Franco Zeffirelli. Il grande maestro attraverso la sua creatività e i suoi spettacoli. Tra le molte curiosità, i bozzetti che Zeffirelli disegnava all’origine delle creazioni sceniche da lui firmate. Autentiche gemme conservate al museo di Firenze.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Con l’aiuto di servizi, interviste e opinioni degli ospiti in studio, Giuseppe Brindisi cerca di ipotizzare gli scenari politici dell’immediato futuro, analizzando le conseguenze delle elezioni presidenziali. Si parla anche di emergenza sanitaria, con particolare riguardo all’estensione di validità del Green Pass.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Milan-Lazio. Si decide stasera la seconda semifinalista di Coppa Italia, torneo che si concluderà l’11 maggio a Roma con la finalissima. A scendere in campo al Meazza di Milano sono i padroni di casa rossoneri guidati da Stefano Pioli e i biancocelesti romani, che vedono in panchina Maurizio Sarri.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Torna il programma ideato da Davide Parenti, che cambia giorno di programmazione e andrà in onda solo una volta a settimana. Diversa anche la conduzione con il ritorno di Teo Mammucari. La sua ultima apparizione risale alla stagione 2017-2018 con Ilary Blasi. Nel ’99 aveva debuttato come Iena.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Restituita a Non è L’Arena la serata della domenica, Andrea Purgatori torna al mercoledì ma il suo programma non cambia certo pelle, affrontando eventi di ieri e di oggi, con interviste esclusive a giornalisti e storici e riflessioni argute del conduttore.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Viene riproposta la puntata di Sky dello scorso 17 giugno, dove Bruno Barbieri si reca a Lecce per scegliere il miglior Bed & Breakfast. Si sfidano Montatelurè, Vico dei Bolognesi per Palazzo Personè, Amaté suite and rooms e Palazzo Guido.

I film di questa sera mercoledì 9 febbraio 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2020, di Andrew e Jon Erwin, Cosa mi lasci di te, con KJ Apa, Britt Robertson, Gary Sinise, Shania Twain. Un film ispirato alla storia vera di Jeremy Camp (KJ Apa), esponente di spicco della Christian music, genere molto popolare negli Usa. All’università incontra Melissa (Britt Robertson) e si innamora di lei, ricambiato. Nonostante la ragazza sia gravemente malata, la coppia decide di sposarsi e di lottare insieme.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2013, di Giorgia Farina, Amiche da morire, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore. Sicilia: il destino della prostituta Gilda s’incrocia con quello di Olivia e Crocetta, ragazze molto diverse da lei. Ma il poliziotto Malachia intuisce che le tre nascondono un segreto.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2002, di Steven Spielberg, Prova a prendermi, con Leonardo DiCaprio. Frank Abagnale, giovane e abilissimo maestro della truffa, cambia identità più velocemente dei vestiti. Ma deve fare i conti con l’integerrimo agente dell’Fbi Carl Hanratty.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2005, di Liz Friedlander, Ti va di ballare? con Antonio Banderas, Alfre Woodard. A New York, l’originale maestro di ballo Pierre Dulaine si ritrova a insegnare tango e foxtrot ad alcuni ragazzi difficili. Dopo le iniziali diffidenze, saprà conquistare la loro fiducia.

Stasera in tv mercoledì 9 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Roman Polanski, L’uomo nell’ombra, con Ewan McGregor. Lo scrittore che lavorava da tempo alla biografia dell’ex premier inglese muore all’improvviso. L’editore propone ad un collega di finire l’opera. Ma qualcosa non quadra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1995, di Chris Noonan, Babe – Maialino coraggioso. Il maialino Babe viene allevato in una fattoria da Fly e Rex, una coppia di cani pastore, e impara ad accudire benissimo le pecore. Riuscirà così ad evitare una brutta fine.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film giallo del 2010, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, con Robert Downey Jr., Jude Law. Holmes e il dottor Watson sono alle prese con il professor Moriarty. Grazie alla sua mente criminale, l’uomo potrebbe mettere in grave difficoltà il detective.