L’Eredità: Lorenzo Petrarca conquista 210.000 euro

Lorenzo Petrarca è ancora campione de L’Eredità, il game show preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

Dopo aver confermato il titolo, è riuscito a conquistare il montepremi della sua seconda Ghigliottina. Ha sconfitto al Triello Enrico e Federico.

L’Eredità, il percorso di Lorenzo Petrarca

Nella puntata di venerdì 11 febbraio Flavio Insinna presenta gli sfidanti del campione Lorenzo Petrarca, 24enne pilota, ex Moto 3, di Sant’Omero, provincia di Teramo.

Il primo avversario è Cristiano, che vive a L’Isola del Liri. E’ laureato in filosofia e ha un dottorato di ricerca in psicologia. Ha una grande passione per Gabriele D’Annunzio. Per lui come abbinamenti se alcune parole riguardano il mondo della danza o della lotta.

Antonella invece viene dalla provincia di Cuneo. Il suo mestiere consiste nel sistemare gli armadi delle persone ma anche i loro mobili. Ha due figli, Matteo ed Edoardo, e vive con tre gatti. Deve riferire se alcune città si trovano a nord o sud di Firenze.

Veronica è una front office in un’azienda metalmeccanica. Ha una laurea in Mediazione linguistica. Deve specificare se alcuni personaggi rappresentano i 7 Re di Roma.

Il quarto sfidante è Federico viene dalla provincia di Brescia. E’ un tecnico informatico e studente di ingegneria elettronica. Suona da 16 anni il sassofono e da 7 il basso elettrico. Fa parte anche di una band. Per lui come abbinamenti se dei personaggi sono umani o dei robot.

Gaia invece viene dalla provincia di Rieti. Ha una grande passione per i libri e ne possiede moltissimi. Colleziona anche monete e francobolli. Deve riferire se delle canzoni sono di Piero Pelù o J-AX.

Ritroviamo l’ex campione Enrico, che vive a Genova. Ha tre figli ed ha una passione per i giochi da tavoli. Come abbinamenti se degli sportivi sono sciatori o nuotatori.

Vanno alla sfida dei 60 secondi Antonella e Gaia. Antonella è la prima concorrente eliminata.

L’Eredità, Metti, Leva, Cambia

Il secondo de L’Eredità si intitola Metti, Leva, Cambia. I concorrenti possono modificare, aggiungere o eliminare delle lettere all’interno di alcune parole che compongono la potenziale risposta esatta.

Primo errore per Federico che compie anche la doppietta e punta il dito contro Cristiano. E’ proprio Cristian a dover abbandonare lo studio.

Le Quattro date scelte nella puntata de L’Eredità di venerdì 11 febbraio sono 1933, 1957, 1970 e il 1998.

Fornisce la risposta errata Veronica che compie anche il doppio errore. Ha scelto di sfidare Federico. Viene eliminata Veronica.

E’ il turno del gioco I Paroloni, dedicato ai termini ormai in disuso. La prima parola, indovinata da Lorenzo, è Utricolo. Si tratta di una parte dell’orecchio.

Il secondo termine, individuato da Enrico, è Panaia. E’ una mela autunnale la cui forma ricorda una “pagnottella”.

Devono di conseguenza sfidarsi Federico e Gaia. Rimane in gioco Federico.

Il Triello di venerdì 11 febbraio 2022

Si sfidano al Triello Lorenzo, Enrico e Federico, sfida tutta al maschile. Inizia Lorenzo che conquista i temi Pianeta Azzurro (20.000 euro), Sport (30.000 euro).

Enrico invece risponde correttamente ai temi Geografia (10.000 euro), Cucina (20.000 euro), Letteratura (20.000 euro), Animali (10.000 euro), Curiosità (30.000 euro). Federico non riesce a rispondere ad alcun quesito.

Enrico ha il montepremi più alto e compie il primo passo verso la Ghigliottina. Prima però deve affrontare altre due materie: Arca dell’alleanza, Incubi degli attori.

Dell’errore ne approfitta Lorenzo che conferma il titolo di Campione.

L’Eredità, la Ghigliottina di Lorenzo Petrarca

Lorenzo Petrarca accede alla Ghigliottina con 210.000 euro. Deve ora scegliere tra le seguenti possibilità: fronte o fonte, sogno o realtà, montare o contare, reale o borghese, astro o Ariston. Lorenzo non dimezza mai mantenendo intatto il montepremi.

Le parole della Ghigliottina di venerdì 11 febbraio sono:

fronte

realtà

montare

reale

Ariston

Lorenzo vince 210.000 euro con il termine Palco.