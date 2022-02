Ciao Maschio, dal 12 febbraio in seconda serata su Rai, torna Nunzia De Girolamo

Condividi su

Mancano solo poche per l’inizio della nuova edizione di Ciao Maschio 2022 condotto da Nunzia De Girolamo. Da sabato 12 febbraio, in seconda serata su Rai 1 alle ore 00.12, nuovi ospiti prenderanno parte al programma televisivo, pronti a raccontare al pubblico della prima rete, anche la parte più intima di sé.

Ciao Maschio 2022 – Gli ospiti e le curiosità della prima puntata

Dodici saranno in tutto le puntate della nuova edizione di Ciao Maschio. Ognuna avrà un tema diverso che accomuna i tre ospiti intervistati da Nunzia De Girolamo. La prima puntata avrà come filo conduttore “follie d’amore”. Un tema che darà modo ai tre volti maschili di regalare al pubblico momenti intimisti, divertenti, ma anche spunti di riflessione.

Gli ospiti della prima puntata saranno il conduttore televisivo Michele Mirabella, l’ex pugile e campione olimpico Patrizio Oliva, e l’attore Giovanni Scifoni, uno dei protagonisti della serie televisiva di successo di Rai 1 Doc – Nelle tue mani.

Tre personalità diverse, provenienti da mondi altrettanto diversi, che proprio attraverso l’intervista di Nunzia De Girolamo, potranno raccontare la personale visione delle “follie d’amore”. Servono per riconquistare un amore, o per dimostrare il propri sentimenti alla persona amata? Queste e tante altre saranno le domande che accenderanno dibattiti, permettendo ai tre ospiti maschili di raccontarsi e far conoscere anche un’intima parte di sé al pubblico di Ciao Maschio.

Le novità della nuova edizione

Tra le novità di questa nuova edizione di Ciao Maschio, la presenza delle Karma B. Il duo di drag queen affiancherà Nunzia De Girolamo durante il corso delle puntate nel ruolo di opinioniste. Prenderanno l’eredità di Drusilla Foer e, secondo quanto affermato dalla conduttrice, non ci faranno di certo annoiare, regalando al pubblico di Rai 1, opinioni e commenti pungenti, arricchiti dall’eleganza che le contraddistingue. Saranno pronte a dire la loro, e a confrontarsi con i vari ospiti, durante il corso delle interviste.

Gli ospiti e gli ascolti della scorsa edizione

La prima edizione di Ciao Maschio è andata in onda il 13 febbraio del 2021 dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi. Il successo della scorsa edizione, trova conferma in termini di ascolti: riuscì a conquistare una media di 705.643 telespettatori con una share del 7.7%. La prima edizione ha toccato anche picchi del 12% di share con 1.085.000 telespettatori.

Tra gli ospiti della scorsa edizione, Stefano De Martino, Luca Barbareschi, Alessandro Tersigni, Cesare Bocci, Marco Tardelli, Vladimir Luxuria, Luigi Di Maio e Carlo Calenda.

La seconda edizione di Ciao Maschio sarà visibile sulla piattaforma streaming RaiPlay.