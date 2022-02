Stasera Tutto è Possibile diretta 15 febbraio, Stefano De Martino torna in tv: ospiti e giochi prima puntata

Condividi su

Stefano De Martino torna in tv questa sera martedì 15 febbraio con Stasera tutto è possibile, in onda dalle 21.15 su Rai 2. Nel comedy i si metteranno in gioco con prove e situazioni esilaranti tanti volti noto dello spettacolo.

Stasera Tutto è possibile 15 febbraio: anticipazioni prima puntata

Prende il via stasera martedì 15 febbraio la prima delle otto puntate di Stasera Tutto è possibile, format Rai realizzate in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Al fianco di De Martino confermati come ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Per la prima puntata il tema è la Musica, come ospiti ci saranno: Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi.

Tra i giochi, ci sarà l’immancabile icona del programma: La Stanza Inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, e Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo. Tra i giochi nuovi Chiuditi sesamo, Colonna Sonora e C’era una giravolta.

Prende il via la diretta della prima puntata dell’edizione 2022 di Stasera Tutto è possibile. Francesco Paolantoni si è travestito come il vocalist dei Maneskin. Gli ospiti di questa sera intrattengono con battute e momenti di ilarità.

Si inizia con il gioco di Stammi dietro Dance. Guetta, Forrest, Paolantoni e D’avena sono il primo gruppo ad esibirsi a turno e guidare gli altri. Entra in scena la finta Maria De Filippi, che vorrebbe aprire il televoto.

Si prosegue con il gioco Segui il labiale. La prima coppia è Paolantoni-Guetta. Nathalie deve indovinare il labiale pronunciato dal comico. Alla fine indovina il titolo della canzone, grazie anche al Mago Forrest.

La casa inclinata

La prima coppia a entrare nella Casa inclinata è quella formata da Biagio Izzo e Nathalie Guetta. I due impersonano una coppia di coniugi, che incontrano il percussionista Mike Forest. Quest’ultimo deve suonare degli strumenti musicali mentre la casa si inclina sempre più.

Entra il violinista Paolantoni, poi Stashioski e la soprano D’Avena, che fa dei gorgheggi per riscaldare la voce. Achille Idol entra in scena e fa il suo monolo surreale. Lui vuole ringraziale la ballerina russa nonché amante Marta Filipposki.

Achille ha nascosto alcuni strumenti e chi li vorrà trovare dovrà cercare nel golfo mistico. Che disastro, tutti i presenti scivolano verso il basso. La gara prosegue con il gioco del Fotomimo. Il primo gruppo è formato da Critina D’Avena, Pietrantoni e Guetta.

Il trio riesce ad indovinare cinque immagini. La seconda squadra è formata da Mago Forest e Biagio Izzo. Ed è proprio quest’ultima squadra a vincere il match.

Stasera Tutto è possibile 15 febbraio: Il Cookie Face

I concorrenti devono far cadere in bocca un biscotto posto sul capo. Come fanno? Solo facendo muovere i muscoli della faccia. Grande difficoltà per i concorrenti, ma anche tanto divertimento per questo gioco strappa risate. Si prosegue con il Quiz game.

I concorrenti sono chiamati a rispondere ad alcuni quesiti. Si procede poi con l’Alphabody. I concorrenti devono formare delle lettere con i loro corpi. Non sarà facile, ma alla fine riescono tutti. Momenti davvero esilaranti. La serata prosegue con la Step Challenge.

I primi ad esibirsi sono Mago Forest e Cristina D’Avena.