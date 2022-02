Matrimonio a prima vista Italia 8 diretta 16 febbraio: le tre coppie all’altare

Condividi su

Mercoledì 16 febbraio va in onda su Real Time la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 8.

Torna l’esperimento sociale nel quale un team di esperti, formato da Mario Abis, Nada Loffredi ed Andrea Favaretto, ha tentato di formare tre coppie in base allo loro affinità. I sei single, come accade in ogni edizione, incontrano il loro partner direttamente il giorno del matrimonio.

Le tre coppie protagoniste sono Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia, Mattia e Cristina.

Matrimonio a prima vista Italia 8, diretta 16 febbraio, le coppie

Nella diretta del 16 febbraio di Matrimonio a prima vista Italia gli esperti spiegano che sono arrivate tantissime candidatura ed è stato complesso selezionare solo 6 single.

La prima è Giorgia, che viene da Rieti. Ha 29 anni e lavora come tecnico di circolazione extracorporea. Vive con i genitori e il fratello. Ama fare lunghe passeggiate con il suo cane. E’ juventina e spera di trovare l’uomo della sua vita.

Per lei c’è Antonio che viene da un paesino in provincia di Lecce. Fa il rappresentante e l’insegnante di equitazione, sua grande passione. Lo ha anche praticato in passato a livello agonistico.

Il terzo protagonista è invece Mattia, che viene da Bernareggio. Ha 34 anni e si occupa di manutenzione di impianti elettrici a bassa tensione. Ama lo sport, i balli caraibici e le moto. E’ pronto ad innamorarsi.

La sua futura moglie sarà Cristina, che vive a Capriolo. Il suo sogno è diventare personal trainer e ha lasciato gli studi di Giurisprudenza. Non ha più i genitori ed è figlia unica. Adora i viaggi, lo sport, la sua cagnolina.

Altra protagonista è la ventisettenne Giorgia. Ha 27 anni ed abita a Mondovì. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha il praticantato per divenire avvocato, seguendo il suo cuore. Determinate scelte le aveva compiute per provare a compiacere il padre ma con il tempo ha compreso che lei deve essere felice e deve non far felici gli altri. Fatica ancora però ad esternare le proprie emozioni.

Per lei c’è il trentenne Gianluca, che viene da Nichelino. Vive da solo con il suo pesciolino. E’ molto legato al fratello e alle due sorelle. Lavora nella falegnameria di famiglia. Cerca una donna con la quale intraprendere una relazione seria.

Dopo le presentazione gli esperti convocano i protagonisti, uno per volta, per comunicare loro che tra 15 giorni si sposeranno.

Matrimonio a prima vista Italia, la scelta degli abiti

I sei protagonisti dopo aver scoperto che tra 15 giorni avverrà il loro matrimonio, si dirigono in atelier per la scelta dell’abito. Per una scelta così importante si fanno accompagnare da amici e parenti per avere dei pareri, opinioni e consigli per trovare quello giusto.

Dopo aver deciso quali abiti indosseranno il giorno delle nozze, annunciano agli altri affetti più cari che tra pochi giorni, appunto, si sposeranno.