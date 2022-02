Masterchef Italia diretta 17 febbraio: torna Francesco Aquila

Condividi su

Masterchef Italia torna questa sera giovedì 17 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno. Le puntate sono sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW. Una serata all’insegna dei grandi ritorni e colpi di scena.

Masterchef Italia diretta 17 febbraio: tornano Francesco Aquila, Irene Volpe e Antonio Colasanto

In apertura di serata, una nuova Golden Mystery Box ospiterà Valerio Massimo Visintin, storico critico gastronomico “mascherato” del Corriere della Sera. Gli aspiranti Chef dovranno tradurre una recensione del temuto critico gastronomico in un piatto il più possibile somigliante alla ricetta originale.

Per l’Invention Test, poi, torneranno dalla scorsa edizione di MasterChef Italia i finalisti Irene Volpe e Antonio Colasanto e il vincitore Francesco Aquila, che presenteranno tre ricette che i concorrenti dovranno riprodurre fedelmente.

Inizia la diretta con la nuova putata di Masterchef Italia. utto il mondo MasterChef Italia sceglie di essere – anche quest’anno – plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.

La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Si inizia con la Golden Mystery Box. Locatelli chiede a Carmine cosa farebbe se vincesse Masterchef. Anche gli altri ragazzi raccontano i loro desideri e sogni dopo il programma.