Inventing Anna serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix sta proponendo la serie tv Inventing Anna. Si tratta di una prodotto di genere drammatico con atmosfere biografiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022. La serie si compone di nove episodi ciascuno della durata di 59 minuti.

Inventing Anna serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Shonda Rhimes. Protagonisti principali sono Vivian Kent e Anna Delvey interpretati rispettivamente da Anna Chlumsky e Julia Garner. Nel cast anche Arian Moayed nel ruolo di Todd Spodek.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a New York City nello stato di New York.

La produzione è della Shondaland in collaborazione con Netflix e Westwood Media.

Il film è conosciuto a livello internazionale anche con il medesimo titolo. La serie è ispirata alla storia vera della truffatrice Anna Sorokin. Ma il soggetto ha preso forma dopo l’inchiesta della giornalista del New York Magazine, Jessica Pressler.

Inventing Anna – trama della serie tv di Netflix

La trama ha come protagonista Vivian Kent, la reporter di un magazine di New York. La giornalista disobbedisce al suo direttore per seguire la storia di Anna Delvey, una presunta ereditiera tedesca indagata per furto ed imprigionata senza cauzione.

La reporter vuole far luce sulla presunta ereditiera. Uno yacht ad Ibiza ed una suite d’albergo durante la fashion week di Parigi fanno parte dell’inchiesta che sta realizzando Vivian Kent, sulla vita glamour di Anna. Queste rivelazioni vengono fatte a Vivian dagli amici della truffatrice.

Quando Anna decide di ignorarla, Vivian si rivolge ad altre fonti per avere le risposte che sta cercando. Infatti vuole indagare sull’ex ragazzo di Anna ed una ricca imprenditrice di nome Nora. Vivian comincia ad indagare anche su come Anna abbia convinto il potente avvocato di Manhattan, Alan Reed ad aiutarla a procurarsi milioni di dollari per finanziare la sua ambiziosa attività.

Finale

Intanto però Vivian deve affrontare un errore del passato mentre indaga su Anna. La truffatrice durante il soggiorno in un elegante hotel conosce la concierge Neff Davis e le lascia laute e mance. Poco tempo dopo Vivian ottiene un video che ritrae Anna in Marocco. Il soggiorno della protagonista è molto stravagante.

Quando inizia il processo ad Anna, la donna è ossessionata dalla propria immagine in tribunale. Il finale riserva un colpo di scena.

Inventing Anna – il cast completo

Di seguito il cast del film Inventing Anna e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Anna Chlumsky : Vivian Kent

: Vivian Kent Julia Garner : Anna Delvey

: Anna Delvey Arian Moayed : Todd Spodek

: Todd Spodek Katie Lowes : Rachel Williams

: Rachel Williams Alexis Floyd : Neff Davis

: Neff Davis Anders Holm : Jack

: Jack Anna Deavere Smith : Maud

: Maud Jeff Perry : Lou

: Lou Terry Kinney : Barry

: Barry Laverne Cox: Kacy Duke