Le Iene diretta 30 novembre: Francesca Fagnani conduttrice, scherzo a Piero Ausilio

Martedì 30 novembre, alle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Questa settimana Nicola Savino è affiancato dalla giornalista Francesca Fagnani che prende il posto di Lodovica Comello, protagonista della puntata trasmessa martedì scorso.

Tra i servizi proposti la vicenda del campione di Roberto Cazzaniga, vittima di una truffa sentimentale e lo scherzo a Piero Ausilio, dirigente e direttore sportivo dell’Inter.

La Iena Alice Martinelli ha inoltre incontrato il palpeggiatore della giornalista Greta Beccaglia, molestata durante la diretta televisiva.

Le Iene Show, la diretta del 30 novembre

Nella diretta del 30 novembre Nicola Savino accoglie in studio Francesca Fagnani, che sarà la co-conduttrice della puntata.

Si inizia con lo scherzo a Pietro Ausilio, dirigente ed attuale direttore sportivo dell’Inter. La figlia diciannovenne Giulia che non ha ancora la patente ha tamponato un’altra macchina. Quando il padre la raggiunge scopre che è inoltre fidanzata con Gigi un uomo molto più grande di lei (complice de Le Iene), che ha 45 anni. Ausilio va su tutte le furie quando Giulia le comunica che l’auto su cui è a bordo è di sua proprietà in quanto è un regalo del suo fidanzato.

Mentre Gigi sparisce per qualche giorno, Ausilio intima alla figlia di porre immediatamente fine alla loro relazione. Quando il fidanzato organizza un incontro si presenta anche Ausilio che esorta chiaramente l’uomo a stare lontano da Giulia.

Per vendetta Gigi rinchiude Giulia in un cesto dei palloni in un campetto da calcio. Ausilio viene a conoscenza che Gigi in realtà non è il fidanzato della figlia ma un ultrà dell’Inter che non ha condiviso alcune scelte di calciomercato, come la vendita di Lukaku. Poco dopo un gruppo di tifosi raggiunge il campetto.

Le Iene Show, Roberto Cazzaniga

Le Iene si occupano del caso di Roberto Cazzaniga. Il campione di pallavolo è stato vittima di una truffa romantica. Da 15 anni credeva di essere fidanzato con un’affascinante modella a cui ha donato 700.000 euro. Era infatti convinto di avere una relazione con Maya. La presunta fidanzata in realtà non esiste perché le immagini sono state rubate alla modella Alessandra Ambrosio.

I colleghi di Cazzaniga si erano già accorti che qualcosa non era chiaro in quanto Maya non si è mai presentata fisicamente. Le scuse erano sempre le medesime. Era sempre occupata per lavoro e pubbliche relazioni. Nel frattempo chiede a Cazzaniga di eseguire numerosi bonifici ad una signora di nome Valeria Satta, che vive a Cagliari. A presentare Maya a Cazzaniga fu l’amica Emanuela.

Roberto Cazzaniga racconta che la donna le chiedeva i soldi per spese varie, dalle (finte) cure, alle bollette, alla spesa. Valeria infatti fingeva di avere problemi di cuore. Cazzaniga inoltre per rispettare Maya, per 15 anni, non ha mai avuto rapporti intimi con altre donne.

La signora Valeria messa sotto pressione dalle Iene, confessa di essere responsabile della truffa. Roberto Cazzaniga si reca a Cagliari per confrontarsi con Valeria Satta. Quest’ultima però non vuole parlare con lui.

Flavia Vento

Roberto Cazzaniga viene accolto in studio da Savino e la Fagnani. Per rincuorarlo mandano in onda il servizio dedicato a Flavia Vento che per sei mesi ha creduto di chattare con Tom Cruise. All’inizio ha nutrito numerosi dubbi ma poi si è resa conto che si trattava di un fake quando ha ricevuto una richiesta di denaro per ottenere una sorta di pass per poterlo conoscere.

Anche Flavia Vento si presenta in studio per condividere la sua esperienza con Roberto Cazzaniga.