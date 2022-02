Matrimonio a prima vista Italia 8 diretta 23 febbraio: le coppie in luna di miele

Condividi su

Mercoledì 16 febbraio è andato in onda su Real Time il secondo appuntamento di Matrimonio a prima vista Italia 8.

Sette giorni fa i protagonisti si sono incontrati per la prima volta davanti all’altare. Dopo aver detto sì le tre coppie sono pronte a partire per la luna di miele. Giorgia e Gianluca andranno a Tropea mentre Giorgia e Antonio raggiungeranno le Dolomiti. La tappa scelta per Mattia e Cristina è invece la Costiera Amalfitana.

Matrimonio a prima vista Italia 8, diretta 23 febbraio

La diretta del 23 febbraio inizia con il riassunto delle puntate precedenti nelle quali i protagonisti si sono conosciuti per la prima volta nel giorno del matrimonio. Gianluca e Giorgia sono sposati da appena due ore e sono già alle prime tensioni. Gianluca confessa che dopo un primo appuntamento con lei nelle condizioni di normalità non uscirebbe con lei per una seconda volta. I neo sposi andranno in luna di miele a Tropea.

Cristina invece dopo lo paura iniziale ha iniziato a sciogliersi. Appena ha visto Mattia voleva fuggire ma conoscendolo sta già cambiando idea su di lui. Stanno già trovando dei punti in comune, dai viaggi, alla passione per i cani e i tatuaggi. Il programma comunica loro che andranno in viaggio di nozze in Costiera Amalfitana.

La sintonia tra Giorgia e Antonio cresce sempre di più a poche ore dalla celebrazione del matrimonio. Gli sposi e le loro famiglie stanno vivendo questa giornata con allegria e spensieratezza. E’ andata meglio di ogni aspettativa. La tappa scelta per loro per la luna di miele è la Costiera Amalfitana.

Matrimonio a prima vista Italia 8, viaggio di nozze

Gianluca e Giorgia sono i primi a partire per il viaggio di nozze. Partono in treno e durante il tragitto non perdono occasione per stuzzicarsi. Anche a cena Gianluca cerca in ogni modo di provocarla. L’indomani Gianluca prova a scusarsi con lei e si mostra molto più gentile e premuroso. La quiete però dura poco perché Gianluca ricomincia a provocare e Giorgia è molto dispiaciuta.

Giorgia e Antonio sono appena arrivati sulle Dolomiti e sono entusiasti. Non vedono l’ora di approfittare del viaggio di nozze per divertirsi ma anche per conoscersi meglio. Entrambi però sono molto ottimisti. Trascorrono una cena molto piacevole tra sorrisi, sguardi e risa. Antonio pian piano sta provando a cercare anche un approccio un po’ più fisico.

Mattia e Cristina invece sono arrivati in Costiera Amalfitana. Durante l’aperitivo al tramonto con vista mare entrambi stanno provando a lasciarsi andare. Cristina in particolare sta sempre più cercando un contatto fisico con suo marito. I due neosposi si scambiano calorosi abbracci nella splendida cornice della Costiera Amalfitana.