Italia’s got talent, 23 febbraio 2022, diretta, continuano le audizioni

Italia ‘s got talent, 23 febbraio 2022. Alle ore 21.30 su Tv8 andrà in onda una nuova puntata di Italia’s got talent. Continuano le audizioni: i giudici cercano talenti, i concorrenti cercano di mostrare di essere unici, abili, speciali. Mara Maionchi, Frank Matano, Elio e Federica Pellegrini hanno un arduo compito, ma sono pronti a svolgerlo.

Inizia il programma con una splendida esibizione di Lodo, che propone una scena del musical “Cabaret”. Salgono poi sul palco gli Urban Dancefloor, che propongono una coreografia di cheerleading sulle note di un brano di Tommaso Paradiso. “Mi è arrivata l’energia della gioventù, una grande allegria” – commenta Elio. “Secondo me lo spirito è giusto e potete fare ancora tanto tanto in più” – dice Frank. Prima di dare il proprio voto, Matano telefona a Tommaso Paradiso e gli chiede un suo parere. Gli Urban Dancefloor ricevono quattro sì.

E’ poi il turno del piccolo Manuel, un bimbo che a soli 4 anni conosce a memoria tutta la discografia di Mahmood. Ascoltando solo poche note, Manuel non solo riesce a riconoscere il brano ed a dirne il titolo, ma lo scrive persino. Un talento davvero straordinario vista l’età. La sua dolcezza poi è qualcosa di irresistibile. I giudici rimangono rapiti dalla sua bravura, anche se Elio ci rimane male perchè il bimbo esprime la propria preferenza per Frank. Quattro sì.

Il coro polifonico Ouverture “canta l’amore” con “La cura” di Battiato. La performance è molto intensa e commuove profondamente i giudici. Standing ovation ed acclamazione del pubblico. “I miei immensi stratosferici complimenti. Questa poi è la più bella canzone che sia mai stata scritta” – afferma Federica. “Mi è piaciuta moltissimo e mi ha emozionato. E’ stato un omaggio ad un grande artista che è scomparso da poco” – aggiunge Mara. “Esecuzione dal vivo impeccabile, cantante veramente bravo ed un bellissimo arrangiamento” – chiosa Elio. Quattro sì ed il rammarico di Elio di aver già dato il golden buzzer.

Anyta, pur essendo straniera (è russa), è innamorata della lingua italiana e propone ai giudici un gioco con le parole. Anyta sceglie delle parole desuete ed aggiungendo suffissi le rende sempre più lunghe. L’effetto è una serie di scioglilingua molto difficili da pronunciare. “Tu sei forte, questa è la verità. Non avevo mai pensato ad una cosa del genere” – dice Mara. “E’ stato proprio divertente. Non è per niente scontato. Tanti complimenti” – afferma Frank. “Non riuscivo a non pensare a me stesso in Russia a fare lo stesso gioco di parole” – svela Elio. Quattro sì.

Medhat è un suonatore di flauto egiziano. La sua particolarità è che mentre suona questo strumento fa anche beatbox, Frank è talmente entusiasta della performance da alzarsi in piedi. “E’ uno dei più grandi talenti che abbiamo visto questo anno” – esulta Matano. “Sei in assoluto il talento più grande visto fino ad ora” – afferma Federica. “Sono esterrefatto. Una cosa del genere in Italia non l’avevo mai sentita. Sei stato straordinario ed imprevedibile” – dice Elio. Quattro sì, ma Frank si pente di non aver dato il golden buzzer. Il pubblico chiede a gran voce che gli sia dato, Elio insegue Medhat fuori dallo studio. Frank gli regala finalmente il golden buzzer.

Fabio è un bravissimo artista. In soli 120 secondi riesce a dipingere su di una grande tela un ritratto di Federica Pellegrini. “Ti sei ispirato ad una foto a cui tengo molto, dopo una gara importante. Ti ringrazio tanto” – afferma contenta l’atleta. “Bellissimo, veramente complimenti. Mi hai stupito” – gli dice Mara. Quattro sì.

Francesco è uno studente di farmacia che part time è anche prestigiatore.