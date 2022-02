Fratelli di Crozza diretta 25 febbraio: monologhi e parodie

Condividi su

Torna l’appuntamento del venerdì sera alle 21.25 su canale Nove con Fratelli di Crozza, lo spettacolo televisivo di Maurizio Crozza. In questa nuova puntata il comico genovese interpreterà vecchi e nuovi personaggi, riproponendo parodie, sketch e monologhi.

Fratelli di Crozza diretta 25 febbraio

La nuova puntata di Fratelli di Crozza del 25 febbraio inizia con la parodia di Maurizio Crozza nel ruolo dell’economista Edward Luttwak. L’attuale situazione in Ucraina è al centro della parodia. Il monologo del comico genovese si focalizza infatti sulle sanzioni adottate contro la Russia. “Ero più severo io con i miei figli quando non volevano mangiare i broccoli” afferma Crozza. Si passa alla percentuale di gas importato in Europa, evidenziando l’alta percentuale proveniente dalla Russia. Si pensa dunque a chi possa fare da mediatore: Silvio Berlusconi

Crozza imita Silvio Berlusconi e Mario Draghi

Nella seconda parodia della puntata di Fratelli di Crozza, il comico imita Silvio Berlusconi. L’ex premier dovrebbe cercare in rubrica il numero di Putin, per riuscire a fare appunto da mediatore, ma viene continuamente distratto da altri pensieri e argomenti. “In questa crisi mondiale, chi non se la sta cavando male è lui” afferma Crozza, e appare sullo schermo la foto del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

L’attenzione si sposta sull’annuncio del premier della fine dello stato di emergenza, e successivamente sull’intervento in Parlamento, riguardante la situazione in Ucraina, e sul lungo applauso ricevuto. Inizia così a Fratelli di Crozza la parodia di Maurizio Crozza del premier Draghi. “Non è male ricevere gli applausi di Meloni e Salvini, nessuno che mi ha chiesto quando riapriamo le discoteche” afferma.

Vincenzo De Luca e Mauro Corona

“Lui non è solo bravo, lui è un vero patriota” afferma il comico genovese riferendosi al presidente della regione Campania. Ritorna così a Fratelli di Crozza la parodia di Vincenzo De Luca. Al termine della parodia Crozza inizia un monologo sull’aumento del prezzo del pane, e subito dopo propone ai telespettatori la parodia dello scrittore Mauro Corona, e su tutto ciò che è essenziale e utile, e che lo circonda: “Io non ho neanche le scarpe. Io cammino a piedi nudi e sento le radici del faggio che comunicano con le piante dei miei piedi”.